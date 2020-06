Dudek: "Si hubiese dado un puñetazo a Benitez en la cara me hubiese dejado irme del Liverpool"

Jerzy Dudek estuvo seis temporadas en el Liverpool antes de poner rumbo al Real Madrid. En varias de ellas coincidió con Rafa Benitez, entrenador que estuvo también en el equipo blanco.

Dudek era un pilar indispensable en el conjunto inglés y nadie olvidará su gran papel en la final de la Champions League 2005 que el Liverpool consiguió remontar ante el Milan. En la prórroga salvó a los suyos con una gran parada y en la tanda de penaltis se convirtió en el gran héroe de la noche.

El exportero estaba en el mejor momento de su carrera, pero Benitez decidió fichar a Reina para la portería, algo que no sentó muy bien a Dudek.

"Le dije a Rafa Benítez que el Mundial de 2006 estaba cerca y tenía que jugar al fútbol. Pepe era un tío genial, pero Rafa firmó un portero cuando estaba en mi mejor momento", expresó Dudek en FourFourTwo.

Rafa Benitez. Foto: rafabenitez.com

"El Colonia estaba interesado, pero unos días antes de que se cerrara el mercado me llamaron: '¿Por qué Rafa ni siquiera habla con nosotros?' Me quedé sorprendido, creía que todo estaba acordado. Al día siguiente, me enfurecí con él después del entrenamiento. Me explicó: 'Sólo han ofrecido una cesión y eres importante para nosotros. Nos ofrecen 900.000 euros, ¿qué pasa si Reina se lesiona? No puedo meter esos 900.000 euros en una maleta y ponerlos de portero'. Ahí es cuando tuve ese loco pensamiento de darle un puñetazo en la cara. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza, pensando en que si le daba, me dejaría ir al Colonia", dijo.

A pesar de todo ello, Dudek estuvo dos temporadas más en el Liverpool y solo disputó 12 partidos antes de poner rumbo al Real Madrid donde estuvo durante cuatro temporadas.

[Más información: Los jugadores del Liverpool se arrodillan en Anfield en protesta por la muerte de George Floyd]