"Todos son importantes": la máxima de Zidane cobra más importancia en el Real Madrid

El Real Madrid regresa al trabajo este lunes. Valdebebas volverá a echar humo tras dos meses de parón dando esta jornada el pistoletazo para la vuelta a los entrenamientos. Serán individualizados y siguiendo las medidas de seguridad para evitar contagios, pero a su vez será la primera oportunidad que tendrán los chicos de Zinedine Zidane de volver a sentirse futbolistas y pisar de nuevo un campo y tocar balón.

Los 25 futbolistas del primer equipo regresarán este lunes a la Ciudad Deportiva. El foco estará en la preparación individual de cada uno. Desde las figuras más importantes de Zidane hasta los lesionados que vuelven (Asensio y Hazard) y Jovic, que comenzará su proceso de recuperación tras lesionarse en el pie.

El objetivo que se marcan en el club no es otro que los 25 lleguen sanos y en forma a la reanudación de La Liga, fijada para mediados o finales de junio. El calendario no dará un respiro al jugarse un total de once partidos con un compromiso cada tres días y cobrará más fuerza todavía una de las frases favoritas de Zidane en rueda de prensa: "Todos son importantes en el Real Madrid".

Zidane, en rueda de prensa previa a la Supercopa de España Reuters

El técnico francés lleva insistiendo el técnico francés a lo largo de la presente temporada e incluso en su etapa interior en el banquillo blanco. Es su máxima. Siempre ha tenido claro que es muy importante tener un fondo de armario fuerte y que no haya solo once titulares. Esta minitemporada que se presenta con todo en juego será la oportunidad perfecta para que Zidane pueda poner en práctica el trabajo que viene haciendo con todo el equipo.

Por qué jugarán todos

Ni Plan A, ni Plan B. Todos tendrán su cota de protagonismo ante la gran carga de partidos tras un largo periodo de parón e incertidumbre, que ha afectado a los jugadores en el aspecto físico y mental. Medidas como la entrada de los cinco cambios durante un partido ayudará a ver más a menudo a aquellos que no habían jugado tanto durante la temporada antes de que llegara el coronavirus.

Otro factor con el que cuentan todos los equipos, aunque no querrían es el de las lesiones. En todas las enfermerías están avisados de que será más fácil que los futbolistas caigan más fácilmente lesionados en este final de temporada. Las lesiones musculares estarán a la orden del día, como ya se ha visto en Can Barça con la lesión de Samuel Umtiti nada más volver.

La hora de los que menos juegan

Todos cuentan a partir de este lunes. La reanudación del fútbol será una oportunidad de oro para los Rodrygo, Militao o Jovic (cuando vuelva de su lesión) e incluso para Mariano y Brahim Díaz, que apenas habían contado con un par de oportunidades para jugar en el presente curso. Además, los jóvenes ganan peso frente a los veteranos, a los que habrá que cuidar más de cerca puesto que la carga de partidos les afectará más.

Así se presenta la vuelta del Real Madrid. La hora de demostrar que su segunda unidad es más potente que la del Barcelona, su gran rival, como se ha venido entreviendo a lo largo de la temporada. Es momento de demostrar que la idea de Zidane siempre ha sido firme y que todos están preparados para ser importantes en el Real Madrid.