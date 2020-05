Odriozola: "Con el himno del Sevilla se ponen los pelos de punta, pero me centro en el Bayern"

Álvaro Odriozola se prepara para volver al fútbol el próximo 15 de mayo. La Bundesliga retomará la actividad y él está preparado para hacerlo con el Bayern Múnich, club en el que está cedido desde el pasado mercado de invierno. Odriozola habló este miércoles en El Chiringuito, donde fue entrevistado por Josep Pedrerol y habló de diversos temas de actualidad. Desde su tiempo en el club bávaro hasta su futuro en el Real Madrid o lejos del Real Madrid.

Su futuro a corto plazo

"La cesión es sin opción de compra y vuelvo a final de temporada a Madrid. Estoy centrado. Pertenecer al Madrid y jugar cedido en el Bayern me hace sentir un privilegiado".

En contacto con el Real Madrid

"Sí, tengo contacto con jugadores y empleados del club e incluso con los médicos. Zidane está centrado. A la hora de hablar de la salida tuve varias conversaciones con él y me mostró su apoyo en privado cuando el Bayern se interesó en mí. Zidane no quiso que saliese del Madrid. Es de agradecer que una figura como la suya pensara más en mí que en sí mismo. Es un gran entrenador y una gran persona".

Sueña con triunfar de blanco

"Soñaba con ser futbolista. He jugado en la Real, pertenezco al Madrid y estoy cedido en el Bayern. Entre mis sueños está triunfar en el Madrid. Me gusta mucho soñar. He cumplido casi todos mis sueños y entre los que me quedan está el de triunfar en el Madrid".

La vuelta de la Bundesliga

"Como futbolista, amante de mi profesión, estoy muy esperanzado de que empiece el fútbol. Aquí el tema más importante es la salud. Me siento seguro. En Alemania parece que la pandemia ha estado más controlada y que volvemos a jugar el día 15. Hemos pasado tres test y todos hemos dado negativo. Nos hicieron el primero hace un mes, el segundo la semana pasada y el tercero ayer. Seguro que el gobierno y la Bundesliga habrán pasado todos los protocolos para volver a la competición".

Seguridad en Alemania

"Voy al club. Nos cambiamos en vestuarios separados con una separación de dos metros y después vuelvo a casa. Prácticamente no salgo de casa. Aquí se puede salir a correr o pasear, pero nos dijeron que estuviéramos en casa para evitar el riesgo de contagio. Aquí noto más seguridad".

Odriozola y Salihamidzic, durante su presentación Twitter (@FCBayern)

Rutina con el coronavirus

"Llevamos un mes entrenando en pequeños grupos hasta que hoy hemos entrenado en grupos de ocho jugadores. Van a oficializar que se puede empezar la Bundesliga. Uno de los planes era que los equipos se tenían que concentrar una semana antes. A partir del sábado se juntará todo el equipo. En función de los resultados de los test de hoy se decidirá si jugamos".

Rumores del Sevilla

"Ahora mismo me centro en el Bayern y no hago caso a rumores. El Sevilla es un gran club y se le ponen a uno los pelos de punta cuando escucha el himno. El Bayern atiende ahora toda mi atención".

Final de la Real

"Vivo con mucha tristeza que se haya parado todo. Me hubiera gustado vivir la final de Copa en el campo y ahora estamos en la tesitura de si se puede jugar con público o si no ahora han pedido ambos clubes que se pueda jugar con público en una fecha a estipular, pero me da mucha pena que para un año que llega la Real a una final venga una pandemia y lo paralice todo".