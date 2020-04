Tagliafico, jugador del Ajax: "Los jugadores del Real Madrid nos felicitaron en el Bernabéu"

El 5 de marzo de 2019 el Ajax eliminó al Real Madrid de la Champions en el Santiago Bernabéu en la vuelta de los octavos de final. El conjunto holandés enamoraba así con un juego maravilloso y precioso al mundo entero.

Un año después, la situación del conjunto holandés es muy diferente ya que el Getafe eliminó al Ajax de la Europa League hace unos meses. En liga marchan primero, pero de nada va a servir ya que Holanda dio por finalizada la Eredivisie sin campeón, sin descensos ni ascensos.

Nico Tagliafico, en una entrevista al medio italiano Calciomercato.it habló sobre la gran temporada del año pasado afirmando que "no le tenían miedo a nada" y que "sentían que podía ganar en cualquier campo".

"De la noche del Bernabéu me quedo con la falta de Schone. En el arranque de la reanudación sentíamos la presión del Madrid, pero tras ese gol recuperamos el balón y no nos lo volvieron a quitar. Fue increíble, la pasábamos bien en el Bernabéu ante el campeón de las últimas tres Champions. Si lo pienso, todavía no me lo creo", comentó.

Los jugadores del Real Madrid, hundidos tras la eliminación ante el Ajax REUTERS

"Al acabar el partido los jugadores del Real Madrid nos felicitaron por nuestra intensidad y nuestro estilo. A pesar de la derrota, supieron reconocer nuestro valor", expresó.

El Tottenham acabó con el sueño

Tras eliminar también a la Juventus, el Ajax se enfrentó al Tottenham en las semifinales. Cuando parecía que el equipo holandés iba a estar en la final, el sueño se apagó debido a un gol de Lucas Moura en el descuento.

El sueño se rompió en la semifinal con el Tottenham: "Nos empezaron a dar como favoritos y, quizás, eso no nos ayudó. Con los Spurs también jugamos bien, pero faltaron detalles: el fútbol es así".

