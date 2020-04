Ceballos elogia a Setién y desvela la comparación que hace Zidane para motivarle desde Madrid

Dani Ceballos, centrocampista internacional que milita en el Arsenal cedido por el Real Madrid, ensalzó a su actual técnico en los gunners, Mikel Arteta, que aprendió "del mejor entrenador de la historia del fútbol" y aseguró que Zinedine Zidane, preparador del conjunto blanco, siempre le ha dicho que "tuviera paciencia" porque tendría su oportunidad.

El futbolista andaluz, en declaraciones a DAZN, explicó que estuvo hace dos o tres meses en la ciudad deportiva de Valdebebas y allí Zidane le comentó que seguía la Premier, que le había visto jugar y que "estaba contento de que disputara los minutos que no había tenido en momentos anteriores".

"Mi relación con él es sana. Siempre me decía que yo era como él, que yo era un jugador de gasoil que necesitaba jugar muchos partidos para siempre tener un ritmo de partido alto. Siempre ha dicho que mi futuro está en el Real Madrid y que tenga paciencia, porque posiblemente tenga una oportunidad", declaró Ceballos.

Dani Ceballos defiende a Allan Saint-Maximin REUTERS

El utrerano, que llegó al Real Madrid en 2017 procedente del Betis, ante la falta de minutos y regularidad en el cuadro blanco se marchó cedido por una temporada, según anunció el club madrileño el 25 de julio del año pasado. En estos meses se debe resolver su futuro, si vuelve al Real Madrid y tiene sitio en la plantilla o se produce alguna que otra cesión o traspaso.

Elogios a Setién

Ceballos, que por unos motivos y por otros también ha tenido una participación irregular en los gunners, está satisfecho con Mikel Arteta. Aseguró que está "muy contento" con el preparador vasco, de quien dijo que como "técnico aprendió del, posiblemente, mejor entrenador de la historia del fútbol", así como que "tiene unos conceptos básicos y una mentalidad ganadora. Creo que va a ser de los mejores técnicos de aquí a corto plazo".

También tuvo palabras de elogio para Quique Setién, actual entrenador del Barcelona. La filosofía del cántabro le parece "espectacular" y cree que "ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas".

"No he tenido la fortuna de que me pueda llegar a entrenar, pero se ve un entrenador con sus ideas claras. Me quedan muchos años por delante y, por qué no, algún día podríamos cruzarnos en nuestro camino", apuntó Reyes, que se emocionó al recordar a su paisano José Antonio Reyes, fallecido en accidente de tráfico y exjugador entre otros equipos de Sevilla, Real Madrid, Arsenal y Atlético de Madrid.

Reconoció que fue "duro" su fallecimiento y por ello cuando capitaneó a España a ganar el Europeo sub21 fue "buen momento para recordarle y dedicarle el título". "En Londres al salir del estadio justo enfrente, tenemos una pancarta de él y me motiva mucho cuando estamos en el campo y veo una foto de nuestro Antonio", dijo.

[Más información: Reguilón, Ceballos y Asensio: la generación del 96 del Real Madrid que no termina de explotar]