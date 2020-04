El agente de Van de Beek enfría su fichaje por el Real Madrid: "La situación habrá cambiado"

El futuro de Donny Van de Beek sigue abierto. Eso es lo que ha asegurado Guido Albers, agente del jugador, en conversación con Voetbal International. Si bien hace unos meses todo parecía encarrilado para que jugara en el Real Madrid la próxima temporada, ha habido dos factores que han paralizado todo: las consecuencias del parón y las dudas del jugador sobre su rol de blanco.

Guido Albers ha dado voz a esa incertidumbre que hay respecto al futuro del holandés: "¿Qué le va a pasar a Donny? Nadie lo sabe en este momento", dijo a Voetbal International. Además del Real Madrid, el Manchester United lleva tiempo detrás suya. Los blancos, eso sí, contaban con la ventaja de tener un preacuerdo con el Ajax y el propio futbolista.

"El interés, que se sabe, ha estado ahí desde varios clubes durante mucho tiempo. Veremos lo que saldrá en las próximas semanas. No me atrevo a decir nada al respecto y no puedo decir nada al respecto, también porque algunas cosas son confidenciales", añadió sobre las negociaciones en marcha.

Van de Beek, con el Ajax Instagram

Con todo paralizado por el coronavirus, asume que algún equipo puede echarse atrás en la contratación de Van de Beek: "La situación por club habrá cambiado y tenemos que mirar de cerca eso", dijo. El futbolista holandés estaba tasado entre 50-60 millones de euros antes del parón.

La decisión de Van de Beek

"Es positivo para él que sea muy bueno en todo. Creo que es importante para Donny que tome una decisión basada en su propio sentimiento, en el que piensa dónde encaja mejor y dónde tendrá más éxito. Que él lo hizo el año pasado y lo hará el próximo verano", dijo sobre las dudas que pueda tener el jugador sobre su destino.

Por último, Albers no quiso cerrar la puerta a una continuidad en el Ajax: "Y no olvides que Ajax es el club al que vino como jugador joven. Y no es un castigo jugar para Ajax . También lo tendrá en cuenta", concluyó.

