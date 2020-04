Mourinho prefiere ver a Kane en el Real Madrid

En Inglaterra continúa siendo noticia Harry Kane. Desde que el delantero dijese por primera vez públicamente que su futuro podría no estar en el Tottenham, los rumores sobre su futuro se han disparado. En especial serían algunos clubes de la Premier League los que harían al jugador un hueco en sus plantillas rápidamente.

En especial se ha hablado del interés del Manchester United. Los diablos rojos no acaban de levantar cabeza y están dispuestos a seguir fichando a grandes nombres para volver a ser un equipo que lucha por todos los títulos. Ante este deseo que llega desde Old Trafford aparece la figura de Jose Mourinho.

El técnico portugués es ahora el entrenador del Tottenham, pero antes lo fue, precisamente, del United, del que fue destituido. Es ahí donde entra en juego un factor clave: la rivalidad directa. The Special One considera, tal y como confirman varios medios británicos, que no se puede reforzar a un equipo de la Premier con el que luego vas a luchar de tú a tú por proclamarte campeón.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

Con los equipos de la Premier KO, el futuro de Harry Kane apunta en otras dos direcciones, tal y como escribe la prensa inglesa: el Real Madrid o el PSG. Sin embargo, mientras que para el conjunto galo la operación podría encajar ante la salida de Cavani, que Icardi está cedido y, sobre todo, por un escenario futuro con Mbappé en el Santiago Bernabéu; para el Real Madrid la opción Kane parece más lejana.

Haaland, prioridad

En la casa blanca saben que las opciones para fichar a Mbappé aumentan en 2021, siempre y cuando Kylian no renueve con el PSG. Eso no impide que quieran seguir reforzándose y que el nombre que han puesto en rojo en su agenda es el de Haaland. El precio de salida del noruego sería más bajo que el de Kane y en los planes del Real Madrid el nombre del inglés ha quedado en un segundo plano.

