Las confesiones de Los Galácticos del Real Madrid: Beckham, Casillas, Ronaldo, Figo...

Otra vez Instagram ha sido testigo de un encuentro entre leyendas del fútbol. En esta ocasión Ronaldo ha reunido a varios de los mejores jugadores del siglo XXI. Y, precisamente, con ellos compartió vestuario en el conocido como el Real Madrid de 'Los Galácticos'.

Faltaron Zidane o Raúl, actuales técnicos de Real Madrid y Castilla, pero sí se unieron a la fiesta del mítico delantero brasileño otros como Beckham, Roberto Carlos, Figo o Casillas. Todo un deleite para los amantes del fútbol y, sobre todo, para los del club de Concha Espina.

También se unió un Infantino que habló sobre el calendario: "Primero vamos a recuperarnos. Es responsable dar primero un paso atrás porque la salud es lo primero. Hay que preparar el escenario y cuando el gobierno diga que se puede, lo prepararemos. Si hay riesgo, no se jugará".

David Beckham

Presente

"Estoy bien. Mi familia está perfecta. Son tiempos difíciles con el Miami porque es la primera temporada. Hay que esperar a lo que dice el gobierno. Miami es un sitio especial con gente especial tiene cosas de Madrid, United... El estadio es muy acogedor".

Pasado en el Real Madrid

"Mi movimiento más importante fue ir de Mánchester a Madrid. Estuve muy cómodo en el Madrid. Brasil tiene los mejores jugadores. Me gusta mucho la gente brasileña. Los brasileños fueron importantes en mi etapa en el Madrid".

Iker Casillas

Infarto

"Mi susto fue tremendo. Tuve suerte de que fue en el campo de entrenamiento y el doctor actuó muy rápido y por eso me salvó la vida. Estoy agradecido a todo el mundo. Fue un día gris pero de agradecimiento. Si me llega a pasar en otro lugar seguramente no estaría aquí hablando contigo".

Elecciones a la RFEF

"Vamos a ir con calma. Ahora habrá que esperar de momento".

Luis Figo

Confinamiento

"Siempre hay que pensar en positivo. Hay algunos días más complicados que otros y tenemos que darnos fuerza todos. Es una situación difícil también en Portugal pese a que en otros países hay más casos. España e Italia es peor que en Portugal. Apostar por un equipo como el Valladolid no deja de ser un riesgo, pero que estés ahí es algo buena para la afición. Ahora, tienes que hacer que el club crezca y se mantenga en Primera".

Recuerdos del Real Madrid

"Todos los años que pasamos juntos fueron especiales. El ambiente era bueno y eso que teníamos mucho talento en la plantilla. Cada uno sabía su rol y su posición dentro del club. Allí pasamos unos grandes momentos. La época de los Galácticos no se va a repetir. El fútbol es impredecible y da mucha incertidumbre por eso es tan bonito. Todos sabíamos cuál era nuestra función. En algunos sitios nos querían matar como en Pamplona. Tuvimos la oportunidad de juntar talento y también gente muy humana".

Beckham, Figo, Zidane, Raúl y Ronaldo: Los Galácticos Reuters

Roberto Carlos

Confinamiento

"Gracias a Dios estoy bien. Hemos perdido a muchos amigos como Lorenzo Sanz. Tenemos que ser fuertes en este momento difícil y ayudarnos entre todos".

Carrera en el Real Madrid

"Recuerdo mi etapa en el Madrid con mucho cariño. Hubo grandes jugadores como Beckham, Zizou y tú. Fue fantástico que todos coincidiésemos".

Ronaldo

Valladolid

"En el Valladolid tengo mucho sufrimiento, pero también estoy muy feliz por este desafío porque quiero hacer cosas increíbles. Tengo mucho trabajo que hacer todavía. La estructura anterior era muy precaria. Estamos mejorando la formación de jugadores jóvenes, especialmente. Es difícil competir con clubes medianos y grandes cuyo capital financiero es más grande. Estamos intentando gastar poco dinero porque no tenemos más".

La Liga

"No sabemos cómo acabará La Liga. Los equipos necesitan dos o tres semanas para entrenar. Habría que esperar a agosto para jugar".

Real Madrid

"La etapa de 'Los Galácticos' fue única, la mejor etapa de mi vida. El Real Madrid es el más grande del mundo. Las lesiones siempre me dieron guerra. Con 'Los Galácticos' tuve una segunda vida".

