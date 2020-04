La tensa espera por Mbappé: un fichaje antes del Mundial de Catar 2022

Kylian Mbappé celebra su gol con el PSG al Manchester United en Old Trafford Reuters

Kylian Mbappé acaba contrato con el PSG en junio de 2022. El delantero se ha negado a renovar y esa posible ampliación de contrato aún se complica más por la actual crisis del coronavirus y las rebajas salariales. Incluso el coloso parisino ve como sus cimientos se mueven por los problemas económicos que ha traído consigo, y que seguirán en los próximos meses -o incluso años-, el Covid-19.

Pese a este panorama de dificultades económicas, parece complicado ver al delantero francés vistiendo la elástica blanca durante la temporada 2020/2021. Ya antes de esto parecía una quimera que el Paris Saint-Germain dejase salir a una de sus grandes estrellas el próximo verano. Pero con el paso de los meses, la viabilidad de su adiós al Parque de los Príncipes se volverá cada vez más tangible.

Ese escenario diferente llega en el año 2021. Momento en el que el precio de salida de Mbappé se verá reducido si no renueva antes con el PSG. La intención del jugador continúa siendo la misma: no prolongar su actual vinculación con el club de la Ciudad de la Luz. Ese verano será clave, ya que si la institución gala no le vende entonces, deberá dejar al delantero irse gratis un año más tarde.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Reuters

Esta fórmula ya la ha utilizado el Real Madrid en el pasado. En 2014, el club blanco se hizo con los servicios de Toni Kroos después de que este decidiese no renovar con el Bayern Múnich, con el cual acababa contrato un año más tarde. Eso se tradujo en que su fichaje se cerrase en unos 25 millones de euros. Esto mismo pasó años más tarde con otro de los grandes futbolistas de la última década: Eden Hazard.

El diario L'Équipe sigue esta misma línea. Ya que, precisamente, este lunes 6 de abril apunta en la dirección de que tanto Neymar como Kylian Mbappé continuarán formando parte de las filas del PSG para el curso que viene, pese a la crisis del coronavirus. Sus salidas se retrasan así, también según señala el prestigioso medio francés.

2021 o 2022

El verano de 2021 o el de 2022, en última instancia, son los indicados para que Mbappé al fin ponga rumbo a la capital de España, que pase los pertinentes exámenes médicos previo a su fichaje en la clínica Sanitas-La Moraleja, para después poner rumbo a un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera, donde miles de almas esperarán la llegada de su nuevo y deseado galáctico.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG Reuters

Quién sabe si batiendo las cifras de la puesta de largo de Cristiano Ronaldo como madridista allá por el año 2009. La pelota está en el tejado del propio Kylian. Si no renueva, su llegada al Real Madrid acabará cerrándose más tarde o temprano. En 2021 si el PSG quiere hacer algo de caja antes de verle yéndose libre o bien en el verano de 2022 a coste cero.

En ese año 2022, los mejores futbolistas se darán cita en Catar para disputar el Mundial. Antes de la cita, en la que la Francia de Mbappé intentará conseguir revalidar el título, el futuro del delantero galo debe estar resuelto, bien para renovar y continuar en el PSG o, como se espera, para que cumpla su sueño y acabe jugando en el Real Madrid.

