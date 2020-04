Benatia: "El Real Madrid intentó fichar a Pjanic"

Miralem Pjanic ha sido uno de esos futbolistas que fueron vinculados con el Real Madrid, pero que finalmente no llegaron al club blanco. En los veranos de 2018 y 2019 se especuló con la posibilidad de ver al centrocampista vistiendo la elástica merengue, pero acabó renovando su compromiso con la Juventus.

Ahora es, precisamente, un excompañero suyo en la Vecchia Signora el que reconoce que el Real Madrid sí intentó hacerse con sus servicios. Mehdi Benatia, en declaraciones para Tuttosport, lo ha reconocido: "Sé que el Madrid le intentó fichar". Pero no solo eso, sino que también ha señalado que "el PSG también le quiso".

Benatia no ve a Pjanic dejando la Juventus de Turín. Lo cierto es que el jugador bosnio tiene contrato hasta el 2023 -en la actualidad tiene 30 años-. "Siempre ha demostrado su fidelidad a la Juventus y en el vestuario es uno de los senadores. Si depende de él, se quedará, no me ha dicho que quiera salir", ha asegurado el futbolista que ahora se encuentra en Catar.

Dudas sobre su futuro

Pese a que, como ha dicho Benatia, Pjanic no desea abandonar Turín, lo cierto es que su nombre ha sido uno de los que ha salido a la palestra cuando se ha hablado sobre posibles ventas después de la crisis del coronavirus. La Juventus está un proceso de reconstrucción y su plantel puede ser muy diferente de cara a la temporada que viene.

Pjanic en el último partido con la Juventus Reuters

De hecho, no solo Pjanic podría dejar de ser futbolista bianconero. Otro de los jugadores cuyo futuro se mantiene en duda es el de Cristiano Ronaldo. Ya que con su traspaso podrían recaudar unos 70 millones de euros. El portugués llegó a la Juve en el verano del 2018 después de nueve temporadas militando en el Real Madrid.

