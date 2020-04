Vallejo: "No me he equivocado viniendo a Granada, ¿por qué no seguir un año más?"

Jesús Vallejo no tuvo una gran experiencia en Wolverhampton. El jugador esperaba dar un paso adelante con un año en la Premier League, pero no tuvo apenas oportunidades con el equipo del oeste de los Midlands y en enero dio un paso al lado para regresar a España y buscar su sitio en el Granada. El central ha dispuesto de varias oportunidades con el equipo andaluz y estaba recuperando su mejor versión antes del parón por el coronavirus.

El jugador ha charlado con sus seguidores en su cuenta de Instagram y ha dejado en el aire prolongar una temporada más su estancia en la ciudad de la Alhambra. "No me he equivocado en venir a Granada, ¿por qué no seguir otro año más?", espetaba el central blanco. "Primero tenemos que pensar en a ver si podemos terminar esta temporada y eso son cosas que se verán más adelante", sentenciaba el defensa preocupado con lo que sucederá este año con el fútbol.

Vallejo sigue intentando demostrar que su progresión esperada no se ha estancado, pero sabe que queda mucho trabajo. "Sí, creo que tiene mucho margen de mejora. Se están haciendo las cosas bien, pero se pueden hacer mejor", explicaba el central. "El míster está haciendo un trabajo a nivel personal, nos trata como una familia, fuera del campo hacernos sentir muy a gusto. Desde que llegué al equipo estaba a gusto y los compañeros me trataron muy bien. Eso ayuda mucho", argumentaba el zaragozano.

Jesús Vallejo, durante un partido con el Granada Instagram (jesúsvallejo.1997)

El jugador del Real Madrid está confinado en Granada a la espera de que regrese la normalidad. "Lo llevo bien. Puedo entrenar todos los días, que me quita horas, entreno por las tardes. Hay algún momento de aburrimiento. Pero almacenando ganas para salir a la calle", explicaba sobre esta situación que está provocando la crisis del Covid-19.

Su confinamiento

El central tiene claro lo primero que hará cuando se recupere el país. "Ir a entrenar seguro, nos llamarán enseguida. Tengo la ilusión de tocar otra vez el césped y balón, aunque al principio igual estamos un poco torpes", bromeaba Vallejo.

