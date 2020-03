Paco, hijo de Lorenzo Sanz, supera el coronavirus

La familia Sanz fue golpeada con el triste fallecimiento del patriarca, Lorenzo, a causa del coronavirus. El que fuera presidente del Real Madrid ingresó de gravedad y no pudo superar la neumonía que le ocasionó el Covid-19. Días después, se conoció la noticia de que su hijo Paco había sido ingresado por esta misma afección.

Al contrario que su padre, el estado de Paco Sanz no revestía tanta gravedad y este domingo ha llegado la feliz noticia: ha sido dado de alta del Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca (Madrid) tras superar el coronavirus.

El encargado de anunciar la feliz noticia fue Lorenzo, hermano de Paco, en su cuenta personal de Twitter: "No todo van a ser malas noticias estos días. Acaban de dar el alta a mi hermano Paco después de una semana en el hospital. Muchas gracias por todos vuestros mensajes".

Paco Sanz ingresó, en su tercera visita al hospital, con fiebre y síntomas de la Covid-19 y fue hospitalizado con neumonía de primer grado. Se confirmó que sufría coronavirus y su respuesta al tratamiento fue positiva hasta que ha recibido el alta este domingo 29 de marzo. El exjugador de clubes como Oviedo, Racing de Santander y Mallorca, y expresidente del Granada, ya se encuentra en su domicilio con su familia.

Esperado alta

Paco ya esperaba que le diesen el alta, tal y como comentó en Tiempo de Juego de la Cadena COPE: "Después de una semana en casa y otra en el hospital empiezo a ver la luz. Si todo va bien, este domingo me darán el alta. Me quitaron el oxígeno el viernes y están viendo cómo saturo, pero si todo va bien me volveré a casa".

"Pasé los dos primeros días en el hospital bastante, bastante mal; no me bajaba la fiebre de 39 grados ni tenía cuerpo para nada. No podía respirar prácticamente en ninguna posición, no me entraba más aire. El cansancio era como si te pasase un tren por encima, no tienes ganas de nada, ni fuerzas para coger el mando y ver la tele para pasar el tiempo. Fue lo peor", explicó sobre su experiencia.

"El doctor me dijo que por protocolo no ingresan a nadie hasta que no haya neumonía. A la tercera vez que fui no podía más, era imposible, y me vieron que tenía neumonía en el pulmón izquierdo", finalizó un Paco Sanz que ha dado una de las grandes noticias del día.

