Los jugadores de La Liga no podrán firmar por otro club: así afectarán los ERTEs a sus contratos

Los efectos del coronavirus no solo afectan a la salud de algunos deportistas y al mundo del deporte paralizando las competiciones. La crisis económica que va a venir de la mano de esta crisis sanitaria que está costando muchas vidas va a poner contra las cuerdas al mundo entero.

En el deporte ya son muchos los clubes que están viendo ese horizonte oscuro y que ya sondean fórmulas para poder sobrevivir. La que más se está escuchando en los últimos días es la vía del ERTE. Estos expedientes de regulación temporal de empleo, tal y como nos explica Alberto Palomar, abogado especializado en derecho deportivo, es la "más justa, entre comillas, en términos sociales". "Otra cuestión son los jugadores no profesionales, los de Segunda B y Tercera, a los que una suspensión parcial les puede afectar considerablemente".

Palomar da respuesta a la pregunta que se está haciendo todo el mundo: "El ERTE es un instrumento que se le da al empresario para salir de crisis temporales derivadas de una fuerza mayor, como, en este caso, una epidemia, o causas de carácter económico que son temporales".

El Barça estudia aplicar un ERTE en su plantilla EFE

El Barça se lo plantea

El Barcelona es el primer gran club que se plantea esta posibilidad, según adelantaba el diario Sport. Otros medios como COPE puntualizaban que el club azulgrana había trasladado a los capitanes esta posibilidad y estos decidirían a lo largo de la semana su disposición. Y todo apunta a que Valencia y Levante puedan ser otros que también están estudiando vías para acogerse a esta medida.

Lo que sí ha hecho La Liga es mostrar su apoyo a los clubes que tomen este tipo de decisiones para mantener su equilibrio financiero y no poner en riesgo su viabilidad. Lo ha hecho durante una reunión de la Comisión Delegada este lunes y como una medida excepcional por motivo de la pandemia del Covid-19.

Esta medida no se puede tomar en una situación límite. Es una solución preventiva, no definitiva. "Si tú tienes una situación de insolvencia definitiva, no puedes ir a un ERTE, tienes que ir al ERE directamente", advierte el abogado especializado en derecho deportivo.

Valencia y Levante podrían ser los siguientes clubes en aparecer Kai Försterling EFE

Así afectará a los jugadores

Hay muchas preguntas en el aire de cómo afectaría a los contratos de los jugadores. Lo primero que hay que decir es que el ERTE "supone la suspensión y la reanudación", nada más. "No afecta al contrato, afecta al ejercicio temporal de las condiciones del contrato e implica beneficios económicos para la empresa", explica Palomar.

El abogado nos expone que en este caso hay una cuestión especial al tratarse de una epidemia que les impediría cancelar los contratos de todo el mundo. "La empresa se compromete a mantener el empleo durante seis meses. La empresa tiene que asegurar en esos seis meses que va a haber un número determinado de empleados. En lo que nos atañe, el club de fútbol no podría ir despidiendo gente durante ese tiempo después del ERTE". Además, "la cotización solo se suspende para el empresario, no al jugador", por lo que el empleado sigue cotizando de cara a la Seguridad Social mientras el contrato esté en vigor.

"Hay una determinación temporal de las medidas, el empleado tiene que saber durante cuánto tiempo te suspenden. Además tienes que saber si es la totalidad del contrato, si es durante unos días concretos...", explica el abogado especializado en derecho deportivo. El ERTE tiene que especificar hasta cuándo se prolongará, por lo que una de las cuestiones que deberían acordar los clubes con LaLiga, Federación y AFE es hasta cuándo emplazar a sus jugadores.

Santi Cazorla es uno de los futbolistas que están pendientes de su renovación y de cómo les podría afectar un ERTE a sus contratos EFE

Fichajes, renovaciones...

Una circunstancia que podría inquietar a algunos es si durante el tiempo en el que está vigente el ERTE, un futbolista podría irse a otro equipo. "Un jugador no puede firmar un contrato con otro club durante el ERTE. Ahí rigen las normas generales de FIFA. El contrato mantiene su vigor, solo que está suspendido. Todos los derechos federativos están vinculados a la licencia y la suspensión no afecta a la licencia. Es la licencia la que marca cuándo estás libre, cuando no y cuándo puedes negociar", explica Alberto Palomar.

Los clubes tendrán varias posibilidades a la hora de aplicar esta medida según adelanta el abogado de derecho deportivo. "Normalmente, estos ERTEs son temporales de tiempo o parciales de salario. Pueden jugar con los días que trabajan o con la parte del salario que siguen percibiendo". Lo normal, por lo que sale de los clubes, es que opten por la segunda opción todos.

Hay otros jugadores que están muy pendientes de esta situación y son los que acaban contrato el 30 de junio. Mientras FIFA, UEFA y ECA discuten la posibilidad de dar con la fórmula para que pudieran disputar partidos superando esa fecha, también es un tema de debate cómo les afectará este ERTE. Palomar nos asegura que el tiempo del contrato no se pararía, seguiría discurriendo.

"Los jugadores no tendrán problema en renovar sus contratos"

"El contrato acabaría. No es una suspensión para una prórroga, es una suspensión temporal. Tú y yo tenemos dos años firmados, pero no hemos podido cumplir dos meses. No por eso seguimos teniendo dos años, si no 1 año y diez meses", explica el abogado con un ejemplo práctico.

Eso sí, en cualquier caso podrán negociar una ampliación durante este tiempo. "Los jugadores no tendrán problema en renovar sus contratos. Tienen que determinar si la renovación es con el contrato íntegro, cuestiones de la negociación. Pero poder, pueden renovar".

Lo que está claro es que Federación, Liga y AFE tienen que trabajar ya en una fórmula para que nadie salga perjudicado por esta vía para salvarguardar los intereses económicos de las entidades. "Hace falta un mínimo acuerdo entre los clubes, ligas y federaciones para que se acuerde un tanto por ciento. Si no, cuando llegue el 30 de junio el mercado se puede volver loco", avisa Palomar.

