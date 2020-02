Kroos, de quedarse sin jugar a su charla con Guardiola en el Bernabéu

Toni Kroos fue uno de los protagonistas del partido que enfrentó al Real Madrid contra el Manchester City y no por su actuación, ya que Zinedine Zidane decidió no darle ni un solo minuto sobre el terreno de juego. La ausencia del alemán fue la gran sorpresa en el once del conjunto blanco y durante el partido ni siquiera calentó en la banda.

Kroos no jugó, algo que fue muy comentado, pero también dejó otra escena ya en la zona mixta de la que se habló mucho. El alemán se iba del estadio, cuando fue abordado por Pep Guardiola para charlas durante unos segundos. Las cámaras de los medios allí presentes captaron el encuentro entre ambos, aunque no lo que llegaron a hablar.

Kroos coincidió con Guardiola durante su último año en el Bayern. El alemán elogió al técnico catalán durante la previa del partido, pero Zidane quiso que no se probara contra su exentrenador.

Es un jugador importantísimo para nosotros, pero nuestra opción hoy era esta. Es una decisión técnica pero nada contra Toni, que lo está haciendo bien. Tengo a todos los jugadores y para este partido elegí a otros", dijo Zidane sobre la ausencia de Kroos en el partido contra el City.

La suplencia de Kroos

Habrá que ver si para la vuelta Zidane apuesta por Kroos, uno de los jugadores más destacados de la temporada y que ayer, por sorpresa, se quedó sin jugar. Su suplencia fue uno de los aspectos más criticados de Zidane y el partido del Madrid, que perdió en su casa ante el City y se complica seguir con vida en la Champions League.

