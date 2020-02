"Si no ganamos al Real Madrid seremos unos fracasados como los últimos cinco años"

El Manchester City ya está preparado para viajar a Madrid para afrontar la eliminatoria frente al Real Madrid. Los ingleses se juegan la temporada a una sola carta, la de la Champions League, tras verse apabullado por un Liverpool intratable en la Premier League. No es el rival ideal para poner toda tu apuesta a una sola carta, pero los Citizens buscarán apear al rey de esta competición empezando por vencer en el Santiago Bernabéu.

Este duelo será especial para Kevin De Bruyne. El belga estaba sobre el césped cuando el equipo blanco apeó a los británicos en las semifinales de la Champions de la temporada 2015/2016 por culpa de un gol en propia puerta de Fernando, el actual jugador del Sevilla. Con aires de revancha llega el jugador flamenco a la cita en Chamartín en la que quiere liderar al conjunto entrenado por Pep Guaridola.

De Bruyne ha concedido una entrevista al diario The Telegraph en la que ha recalcado lo que implica no conseguir el pase a los cuartos de final. "Bueno, si no ganamos, todos dirán que somos fracasados como en los últimos cinco años", explicaba el belga. "El Real ha ganado más Champions League que todos, pero vamos con la idea de desplegar nuestro juego, como hacemos siempre, tratar de jugar un fútbol ofensivo, presionarles, jugar bien y, si podemos, ganar", sentenció el centrocampista.

Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Kyle Walker, durante un partido del Manchester City Instagram (kevindebruyne)

Una Premier imposible

La temporada solo se puede salvar plantándose en la final de Estambul y levantando La Orejona. Los ingleses, además, están sufriendo en los últimos días el acoso que ha supuesto la sanción de la UEFA y, a falta de que el TAD dicte sentencia, será la única bala de un City que podría estar dos años sin pisar una competición europea. "Siempre queremos ganarlo todo, pero a veces el rival es mejor o tiene un buen desempeño, como el Liverpool esta temporada en la Premier League", excusaba un De Bruyne sabedor de lo que se juegan en esta eliminatoria.

Guardiola ya insistió en la última rueda de prensa tras el partido frente al Leicester de Premier League que para ganar un título así "tienes que ganar al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern de Múnich... Tienes que vencer a los grandes clubes, si quieres intentar ganarla", recalcando la dificultad que supone conseguir levantar un trofeo al final de la temporada.

[Más información: Benzema coge galones en Champions: buscará superar a Raúl para liderar al Real Madrid]