El sueño blanco de Reinier: de la emoción a ser un futuro líder del Real Madrid en Europa

Reinier Jesús fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Madrid. El joven jugador de 18 años recibió el cariño del presidente Florentino Pérez y conoció de primera mano todas las esquinas del estadio donde espera triunfar, el Santiago Bernabéu. Fue la imagen del día por esa emoción que mostró en diferentes momentos del acto. El reflejo de la ilusión de un niño que cumplía su sueño marcó a todo el madridismo.



El brasileño dará sus primeros pasos como nueva perla blanca en el Castilla mientras se aclimata al nuevo país, al idioma y va adquiriendo la filosofía madridista paso a paso. Bajo la batuta de Raúl González, seguirá con el crecimiento que ya demostró en sus primeros partidos con el Flamengo y con la selección olímpica de Brasil. No hay una persona mejor para guiar a un joven que quiere hacer historia de blanco.



El club seguirá la misma fórmula que utilizó con Vinicius y Rodrygo, aunque en este caso se tendrá más cautela aún por el problema que podría tener el equipo con los extracomunitarios y no se le espera tan pronto disputando minutos con la primera plantilla. En cualquier caso, sí que compartirá entrenamientos bajo la mirada de Zinedine Zidane, que seguirá atentamente su progresión.

Florentino Pérez, en la presentación de Reinier Reuters

Futura estrella

Reinier llega con la etiqueta del nuevo Kaka’, un nombre muy grande para cualquier jugador que está dando sus primeros pasos. Si bien es cierto que el que fuera Campeón del Mundo en 2002 no cumplió con las expectativas en su carrera en el Real Madrid, el brasileño es un referente por su gran carrera con el Milan. El joven jugador ha reconocido varias veces que es su ídolo y buscará recoger el testigo que dejó.



El brasileño ha aceptado el reto y se ha comprometido a demostrar lo más pronto posible que está capacitado para echarse esa responsabilidad encima. Con 18 años aún es complicado vislumbrar hasta dónde puede llegar, pero la realidad es que todos los analistas coinciden que es la última gran perla que ha surgido en Brasil y, nuevamente, el Real Madrid se ha anticipado al resto de grandes clubes del mundo.



Los destellos de calidad que ha dejado en Brasil son un gran motivo para pensar que es posible y condiciones físicas y técnicas no le faltan para ser ese gran jugador. Reinier es un media punta que no se compara a los jugadores que hay actualmente en la plantilla, por lo que es un activo muy valioso para confiar en que en el futuro sea un gran líder.

Reinier Jesus, contra Argentina en el Preolímpico EFE

El nuevo Kaka'

Además, el reto que también se ha puesto es completar lo que no pudo terminar Kaka’ durante su etapa como blanco. El que fuera el '8' del Madrid consiguió una Liga y una Copa del Rey, pero cuando llegó el objetivo era crear un equipo que lograse devolver la gloria europea al club. Esa espina de la Champions League es la que quiere recoger el joven brasileño.



Reinier llega para poder liderar al equipo hasta ser el responsable directo de una Champions con el club que más veces ha conseguido este título. Son muchos los pasos que aún tiene que dar este joven futbolista, pero el plan del Real Madrid de encarar así el mercado para formar grandes estrellas mundiales pone en perspectiva la calidad de la plantilla del futuro.



Kaka’ lo consiguió liderando al Milan y siendo el máximo goleador de ese equipo. El listón está alto para este joven jugador. Pero ilusión y ganas no van a faltar tan solo viendo su presentación. Esas lágrimas de emoción pronto se convertirán en llanto de alegría por levantar títulos defendiendo el escudo del Real Madrid.



