El doble reto de Isco: ser el eje de Zidane y estar con España en la Eurocopa

Isco es un futbolista de momentos. Una montaña rusa que atrae pasiones y críticas casi a partes iguales. Cuando el malagueño está de dulce se convierte en una de las mejores noticias para el Real Madrid. Mientras otros entrenadores hubiesen desistido, Zidane siempre ha sabido cuidarle tanto de puertas para dentro como para fuera.

En rueda de prensa, el entrenador francés no ha dudado en poner al de Arroyo de la Miel por las nubes: "No sé si la mejor versión, porque Isco es un jugador muy bueno. Tener a Isco entre líneas es importante para nuestro juego con el balón. Me alegro por su gol también".

Sus palabras corresponden a la rueda de prensa posterior al partido contra Osasuna, duelo en el que Isco Alarcón volvió a ver puerta en La Liga 315 días después, aunque sí lo había hecho en la semifinal de la Supercopa de España contra el Valencia el pasado mes de enero.

Isco celebra el gol

Zidane siguió defendiendo su apuesta por el mediapunta en Pamplona: "Me habéis preguntado muchas veces con Isco y no ha cambiado nada. Cuando juega lo da todo y es un buen futbolista, me gusta mucho. Técnicamente es importante para jugar. Hoy ha hecho un partidazo y me alegro por su gol porque tiene que meter más".

Isco devuelve la confianza a su míster con buenas actuaciones. Zidane ha sabido encajarle en el sistema, usando el rombo en el centro del campo en determinados partidos para que el de Arroyo de la Miel se luzca y pueda aportar su magia al esquema del equipo.

El vaivén de Isco

Hace tan solo unos meses parecía complicado seguir viendo a Isco por mucho más tiempo defendiendo la elástica merengue. El malagueño ha sido constante fruto de rumores de salida, sin embargo, él mismos siempre ha mostrado un gran interés por continuar en el Real Madrid.

Esta misma temporada se ha hablado sobre su posible fichaje por el Manchester City. Guardiola le tiene en alta consideración, pero Isco no se quiere mover de la casa blanca, donde ya acumula siete temporadas y 50 goles, el último, el metido contra Osasuna.

Sergio Ramos e Isco celebran el segundo gol del Real Madrid a Osasunna REUTERS

Isco continúa en el punto de mira. En un proyecto que se va renovando poco a poco y en el que cada vez van teniendo más protagonismo los jugadores jóvenes, el '22' sigue decidido a triunfar en el Real Madrid y cuenta para ello con el apoyo de Zizou. Esto puede ser clave para el gran objetivo: estar en la próxima Eurocopa.

Luis Enrique, atento

De este trabajo entre entrenador y jugador no solo saca beneficios el Real Madrid, sino también la selección española. Si hace unos meses parecía complicado ver a Isco en la Eurocopa, ahora la idea no es ni mucho menos descabellada. El jugador gusta a Luis Enrique y de continuar a este nivel tendrá plaza asegurada en el torneo.

Isco, en un partido de la selección española. Foto: Instagram (@iscoalarcon)

Luis Enrique nunca ha ocultado que el mediapunta malagueño le gusta, al igual que le pasa a Zidane. Si sigue cosechando buenas actuaciones, el futbolista del Real Madrid no solo estará en la Eurocopa, sino que será una de las piezas claves del combinado nacional.

[Más información: Isco pone fin a su sequía goleadora con el Madrid en Liga 315 días después]