Por qué Isak rechazó al Real Madrid: el día que tuvo su fichaje hecho con el club blanco

Aleksander Isak. Ese es el nombre del verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey en el partido que enfrentó a los blancos contra la Real Sociedad este jueves. Tiene solo 20 años y a muchos su nombre no les sonaría de nada meses atrás. No así en las oficinas blancas, donde al joven sueco se le conocía desde hacía varios años cuando todavía no había dado el salto desde la liga de su país.

Era 2017 e Isak jugaba en el AIK Solna, el equipo de su ciudad de origen en el país escandinavo. En su primer año como profesional sumó 13 goles en 29 partidos y llamó la atención de varios de los grandes de Europa. El nuevo 'Ibra', como todavía le conocen algunos pese a que su estilo no sea tan parecido al del gigante sueco, se instaló en la agenda de, entre otros, el Real Madrid.

Por aquel entonces, el Madrid estaba inmerso de lleno en su política de reclutamiento de jóvenes perlas que hoy día se mantiene y el fichaje de Isak estaba marcado en rojo. De hecho, todo parecía encaminado para que vistiera de blanco hasta el punto de tener billetes de avión y hotel en la capital para aterrizar en Madrid. Pero todo se cayó de pronto e Isak acabó fichando por el Borussia Dortmund en enero de 2017.

Isak celebra su segundo gol al Real Madrid REUTERS

Solo seis partidos en el Dortmund

La propuesta del club alemán le sedujo más al jugador y al AIK. El Dortmund puso sobre la mesa 9 millones de euros, superando así al fichaje de Ibrahimovic por al Ajax como la venta más cara en la historia de la liga sueca, y en el entorno del futbolista vieron en el conjunto minero una oportunidad más factible de poder jugar en el primer equipo que en el Madrid. Cosas del fútbol, Isak apenas jugó seis partidos oficiales con el Dortmund y se marchó cedido la temporada pasada al Willem II de la liga holandesa.

Solo jugó una campaña y media en Alemania hasta que, tras su cesión en la país tulipán, acabó abandonando definitivamente el Dortmund este verano. La Real pagó 6,5 millones de euros por Isak, al que le llegó una segunda oportunidad en La Liga aunque no fuera de blanco. Tras 26 partidos y 11 goles en su contador txuri-urdin, este jueves fue titular por primera vez en el Santiago Bernabéu -jugó diez minutos en Liga- y estalló. Doblete, otro tanto anulado y asistencia en el cuarto.

Un partido redondo para que el madridismo vuelva a recordar el nombre de la promesa que se la jugó hace dos años y que este jueves le sacaba de la nueva Copa del Rey. Isak tuvo su noche mágica en el Santiago Bernabéu.

