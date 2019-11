Rodrygo vuelve para conquistar al Santiago Bernabéu: el fortín que le ha hecho estrella

Rodrygo Goes, tras su histórico partido contra el Galatasaray EFE

Al margen de Gareth Bale, Rodrygo Goes es el gran protagonista de la vuelta del Real Madrid a la competición tras el parón de selecciones. El joven delantero vuelve a la dinámica del equipo tras haber debutado con la selección absoluta de Brasil y con el objetivo, entre ceja y ceja, de consagrarse en el conjunto blanco y afianzarse en la titularidad.

Antes de la ventana FIFA que hizo que los internacionales del Real Madrid se marcharan con sus selecciones, Rodrygo estaba siendo el jugador más destacado del equipo. Su progresión en este inicio de temporada ha sido vertiginosa y Zidane ya le había dado galones en sus alineaciones como novedad en ataque.

Después de haber empezado el curso en el Castilla, como parte de su adaptación al fútbol europeo, el brasileño tiró abajo la puerta del Santiago Bernabéu con grandes actuaciones. El coliseo blanco es el territorio en el que el delantero se ha hecho fuerte, rubricando sus minutos de juego con goles de todos los colores.

Inicios vertiginosos en Liga y Champions

En Liga debutó con el primer equipo contra el Alavés, pero se estrenó marcando ante Osasuna, empezando ante los rojillos a generar en la grada una gran expectación. Una ilusión que se certificó con su actuación en Champions, con sus actuaciones ante el Galatasaray. De hecho, fue en casa contra los turcos donde se estrenó como goleador en competición europea, anotando un hat-trick que revolucionó al panorama futbolístico mundial. Se trataba del segundo jugador más joven en conseguirlo tras Raúl González Blanco.

Rodrygo Goes celebra su gol al Leganés REUTERS

Su dulce mes ha tocado techo con el debut con Brasil en este parón de selecciones. Fue por la puerta grande, en un clásico sudamericano contra toda una selección de élite como Argentina; la archienemiga de la Canarinha por antonomasia. Rodrygo jugó poco más de veinte minutos, pero el tiempo solo era un mero detalle más. La importancia de su debut radicaba en la velocidad con la que ha quemado etapas desde que llegó a Chamartín este verano.

Vuelve con más confianza

En esta situación ha aterrizado en Valdebebas tras el parón, rebosante de confianza y con ganas de reafirmar su momento de forma. La Real Sociedad será la primera de las pruebas que tendrá para ratificar su nuevo estatus en el primer equipo: el de titular junto a Hazard y Benzema en la delantera.

Rodrygo debe demostrar que lo suyo no fue flor de un día y seguir deleitando con grandes actuaciones. Es de suma importancia que mantenga su nivel, ya que cada vez hay más competencia en ataque con la vuelta de Bale. El galés, a priori, no es titular en el once de gala, pero su cartel galáctico en el fútbol mundial le convierten en un peligro para los intereses del brasileño.

Rodrygo Goes, en un partido de la selección de Brasil Instagram (@rodrygogoes)

El '27' merengue tiene en su mano triunfar en el Real Madrid. Ya ha hecho lo más difícil: ganarse la confianza de Zidane. El técnico francés ha sabido sacar todo su potencial y su eclosión ha sido una de las mejores noticias del club blanco en los últimos años. Además, ha conseguido ganarle la pugna por un puesto a su compatriota y amigo Vinicius, que ha ido perdiendo fuelle con el paso de las jornadas.

[Más información: De Bale a Rodrygo: las cuentas pendientes de Zidane en el Real Madrid]