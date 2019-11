El secreto de Hazard: "Es el jugador más vago con el que he entrenado"

John Obi Mikel compartió vestuario durante varias temporadas con Eden Hazard. El jugador nigeriano, que ahora milita en el Trabzonspor turco, ha hablado en el canal otomano de beIN Sports y se ha referido al delantero belga, ahora estrella del Real Madrid. Se rinde a su talento, pero le deja un dardo por su ética de trabajo.

"Hazard tiene un talento increíble. Quizá no es tan bueno como Messi pero hace lo que quiere con el balón en los pies", dijo Mikel sobre la calidad de Eden a quien pone casi a la altura del '10' del Barcelona.

De su tiempo juntos en el Chelsea recuerda cómo era en los entrenamientos: "Es el jugador más vago con el que he trabajado. Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba ahí parado hasta que acabáramos. Luego, los domingos, siempre era el mejor del partido. Era una cosa increíble", reveló.

Obi Mikel durante un Nigeria - Argentina muy difícil para él. HENRY ROMERO Reuters

El mejor once de Obi Mikel

Obi Mikel también conformó su mejor once, del cual dejó fuera a Hazard. Un once compuesto de jugadores con los que compartió vestuario en el conjunto londinense. Petr Cech defiende la portería; Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carvalho y Ashley Cole conforman la zaga; Lampard, Essien y Ballack ocupan el trivote del centro del campo y arriba Joe Cole y Arjen Robben acompañan en las bandas a Didier Drogba como delantero centro.

"Ni yo me he puesto en el once", bromeó el nigeriano. Este destacó a Drogba como el mejor jugador africano de siempre por encima de Mané. Al del Liverpool le ve menos favorito que Messi para el Balón de Oro: "Podría ganar (Mané) pero Messi sigue a un nivel muy superior", afirmó.

