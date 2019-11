James Rodríguez sigue los pasos de Bale: también se entrena con el grupo con su selección

James Rodríguez también parece estar listo para volver a la competición. El colombiano ha vuelto al trabajo con el grupo en el primer entrenamiento que ha realizado con el combinado cafetero. El centrocampista del Real Madrid no se había entrenado al mismo ritmo que sus compañeros blancos desde que obtuvo el permiso de paternidad hace varias semanas.

El mediapunta ha acudido a la llamada de Colombia para disputar dos partidos amistosos después de quedarse fuera de la anterior convocatoria. Zinedine Zidane aclaró en rueda de prensa que ya no estaba lesionado, pero que no tenía el alta competitiva, por lo que no había ido convocado con el equipo en los últimos choques.

James entrena con Colombia

Todo hace indicar que James estará disponible para Carlos Queiroz en el encuentro frente a Perú. El colombiano llega de esta forma al parón de selecciones con la intención de cambiar su mal inicio de mes y volver a ganarse la confianza de Zidane.

