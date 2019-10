Bale: "Todavía disfruto del fútbol pero no como a los 18 años"

Gareth Bale ha viajado a Londres por motivos personales con permiso del club y allí ha concedido una entrevista a The Telegraph. El extremo galés ha asegurado que se encuentra muy bien en España junto a su familia, pero también que una vez ponga punto y final a su carrera como futbolista en activo quiere apartarse del centro de los focos: "La gente tiene sus propias preferencias, pero prefiero simplemente alejarme. No quiero seguir promocionándome. Cuando termine quiero una vida tranquila y relajada".

Convertirse en futbolista es algo con lo que soñó desde niño, pero con el paso del tiempo ese encanto que tenía para Bale el dedicarse a este deporte ha ido disminuyendo: "Cuando tienes 18 años, es algo con lo que soñaste, pero cuando lo has estado haciendo durante mucho tiempo desaparece". "Todavía lo disfruto, pero cuanto mayor es el nivel, el disfrute es menor. Supongo que -cuando eres joven- no entiendes la negatividad que puede conllevar", ha afirmado el '11' del Real Madrid.

Gareth Bale en el Santiago Bernabéu REUTERS

El futbolista no ve muy de cerca el momento de colgar las botas, aunque ya comienza a pensar en lo que pasará después de ese momento. "No he pensado demasiado en la jubilación, pero tengo 30 años y debes prestarle atención. Estoy tratando de configurar todo para tener cosas que hacer, en lugar de solo sentarme en el sofá", ha asegurado Gareth Bale en el tabloide británico.

El Brexit y el golf

El futbolista de Cardiff no ha tenido reparos en desvelar que "realmente" no conoce lo que supone el Brexit y que ni siquiera sabe quién es "el primer ministro". Entonces le dijeron que era Boris Johnson y él respondió: "Bueno, ahí vamos. No lo sabía". "No puedo decir nada, no estoy interesado. Sigo el golf, eso es todo. Sí que puedo decirte quién es el número uno", ha bromeado Bale sobre el tema.

