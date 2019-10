Saúl Ñíguez habla sobre su etapa en la cantera del Real Madrid: "Aprendes"

Saúl Ñíguez se ha convertido en todo un pilar del Atlético de Madrid, pero su historia podía haber sido muy diferente. El centrocampista no creció en la cantera del conjunto rojiblanco, sino que en su día fue miembro de las categorías inferiores de su ahora eterno rival, del Real Madrid.

En una entrevista concedida a Líbero, Saúl ha hablado de aquella época en La Fábrica: "En el Madrid yo era el más pequeño de la residencia y convivía con gente mucho más mayor. Aprendes". Después dio el paso de ir al Atlético de Madrid pese a que el entonces director de la cantera colchonera, Amorrortu, le dijo claramente que no confiaba en él y que no le conocía como jugador.

Saúl Ñíguez, en un partido del Atlético de Madrid ante el Real Madrid. Foto: Instagram (@saulniguez)

"Llegué a un vestuario unido, sin egos, y así nos fue. Ganamos la Nike Cup de España, nos eliminó el Sao Paulo en la del mundo. Competíamos contra gente mayor y sacó lo mejor de mí. Noté el cambio, era feliz. Luego Pepe me llamó para irme al Madrid y dije: 'No, estoy en casa, he encontrado mi lugar y no me quiero mover'", ha confesado Saúl.

Fidelidad al Atleti

El internacional español tiene claro que está cómodo y feliz en el Wanda Metropolitano y que, tal vez, de irse a otro de los grandes de Europa su situación no fuese la misma. "Yo juego en el Atlético y disfruto mucho. Y hay que hacer ver a la gente que jugando así se disfruta también. A lo mejor me voy al Barça o al City y no estoy seguro de disfrutar tanto como ahora", ha asegurado. Un jugador que se ha convertido en un fijo para Simeone y también en la Selección. Una historia que podría haber cambiado mucho de haber tomado otras decisiones.

