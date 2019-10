Marcelo: "A Vinicius le faltan cosas, pero como a mí a su edad"

Marcelo volvió a la titularidad frente al Mallorca después de haber reaparecido contra el Granada. El parón de selecciones le ha servido al lateral zurdo para recuperar el tono físico, aunque todavía habrá que esperar para ver su mejor nivel. Después de la derrota en Son Moix, el brasileño dio la cara en zona mixta.

El defensa ha calificado la derrota de "difícil" y ha comentado que les duele más porque estaban "bien". "Hemos encajado un gol muy pronto, hemos intentado de todas las maneras empatar, pero no ha sido posible. Han marcado muy pronto, no hemos podido ni saber si estábamos bien o mal.

Lo que tiene claro Marcelo es cuál es el camino correcto para recuperar sensaciones: "Si ganamos 3-4 partidos llegas mejor, pero si pierdes uno tienes que sacar mucho más para ganar el siguiente. Teníamos que haber ganado hoy para dar continuidad a las victorias". Ese empate o triunfo se escapó, en parte, por el penalti no pitado sobre Brahim: "A mí no me gusta hablar de los árbitros, ni para lo bueno ni para lo malo. Son jugadas del partido y teníamos que haber metido el gol del empate. Ya está".

Los jugadores del Mallorca se felicitan por la victoria ante el Real Madrid REUTERS

"Hemos intentado hacer todo lo posible. Ellos han metido el gol muy pronto y eso ya cuesta mucho más. Ellos se meten atrás, intentan salir a la contra y es mucho más difícil. Tenemos que intentar jugar mejor", ha asegurado un Marcelo que puso de relieve lo complicado que es ganar en la actualidad un encuentro en la liga española: "Estamos ahí, haciendo todo lo posible para ganar, para llegar duro. La Liga está muy difícil, hoy en día es muy duro ganar".

Vinicius

Uno de los destacados del conjunto merengue fue Vinicius Júnior, aunque volvió a estar desafortunado de cara a puerta: "Vinicius es un chaval de 19 años. Está aprendiendo muchas cosas, está en un nivel muy exigente como es jugar en el Real Madrid con su edad. Está muy bien, pero está claro que faltan cosas, como me faltaban a mí o a Benzema. Dará más, no hay que cargarle".

La Champions

Para finalizar, el lateral brasileño ha hablado sobre el vital encuentro de la Champions League que juegan en Estambul el martes ante el Galatasaray: "Olvidar lo de hoy, sacar las cosas positivas de hoy. Jugar bien, hacer un buen partido y ganar".