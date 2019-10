Lunin: "Nadie sabía que Keylor se iría, habría tenido la oportunidad de quedarme en el Madrid"

Andriy Lunin encadenó su segunda cesión desde que llegó al Real Madrid. Primero al Leganés, durante la 2018/2019, y después al Valladolid, en la presente temporada 2019/2020. El guardameta ucraniano ha realizado unas declaraciones para el medio de su país Football Hub.

El arquero de 20 años, que fue designado como Guante de Oro en el pasado Mundial sub20, ha revelado que el conjunto pepinero tuvo que pagar una multa al Real Madrid tras el final de su cesión: "Algo se redactó en mi contrato con el Leganés sobre mis minutos en el club, pero no sé exactamente el qué. Sí que sé que el Leganés pagó una multa al Real Madrid. Es necesario trabajar, y los esfuerzos siempre son recompensados".

Lunin firmó por seis temporadas con el Real Madrid. En el club blanco cuentan con él para el futuro e incluso se esperaba que formase parte del primer plantel en el presente curso. Pero las idas y venidas de Keylor Navas acabaron con la decisión de una nueva cesión.

"Nadie sabía que Keylor Navas se iría del Real Madrid, habría tenido la oportunidad de quedarme en el equipo", ha señalado el joven portero, quien no ha dudado en piropear al tico: "La actitud de Keylor me ayudó a sentirme más cómodo en el equipo. Allí en el almuerzo, en la cena, caminando juntos hablábamos y eso me ayudaba. En los entrenamientos también se acercaba y me preguntaba por mi situación, estoy muy satisfecho por los gestos que tuvo conmigo Keylor".

Competencia en el Valladolid

Por el momento, Lunin es suplente habitual en el conjunto blanquivioleta, ya que es Masip el teórico titular en Zorrilla. Pero la experiencia le está sirviendo al ucraniano para crecer. "En el Valladolid juegan jugadores de alto nivel, el ritmo del entrenamiento es muy difícil y hay una gran velocidad, pero para el desarrollo es bastante bueno", ha finalizado el diamante del Madrid.

