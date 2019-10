El último ataque de Deschamps a Benzema para cerrarle las puertas de la selección

No hay reconciliación posible entre Karim Benzema y Didier Deschamps. El seleccionador de Francia ha vuelto a hablar, ahora en un documental de TF1, sobre la ausencia del delantero del Real Madrid en el combinado nacional. No importa que el '9' blanco se encuentre en uno de sus mejores momentos de su carrera y esté siendo pieza clave en estas dos últimas temporadas. No hay hueco en Francia para él.

"Es una decisión deportiva, simplemente creo que su elección no sería buena para el equipo nacional. Considero las cosas en función de lo que creo que es mejor para la selección de Francia y lo que representa esta camiseta, eso es todo", indicó sobre la posibilidad de volver a ver a Benzema con Francia.

No será con él al cargo. Deschamps también se mostró claro ante la duda de si se trata de una cuestión racista: "Solo hay una verdad en la vida. Puede haber varias versiones pero solo una verdad. Tengo muchos problemas con aquellos que quieren creer qué es la verdad. Está más allá de toda comprensión, no estoy en el fútbol por eso", concluyó.

Theo, Mariano y Benzema en un entrenamiento del Real Madrid realmadrid.com

Ahora Francia, actual campeona del mundo y subcampeona de Europa, se encuentra en plena fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Les Bleus son segundos en su grupo empatados a 18 puntos con Turquía en el liderato del grupo H. Ambas selecciones se disputarán esa primera plaza en el partido que se celebrará el próximo lunes.

Por su parte, Benzema se entrena durante el parón internacional a las órdenes de Zidane en Valdebebas. El '9' pasa por un momento de forma espectacular que se extiende desde la pasada temporada y es el líder de un Madrid que sueña con volver a lo más alto. En lo individual, esta campaña ya suma 6 goles en 9 partidos.

[Más información: El plan de Benzema para liderar al Real Madrid de cara al Clásico]