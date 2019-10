Óscar Tabárez se rinde a Fede Valverde: "Este año está a muy buen nivel"

El gran encuentro de Fede Valverde en Granada no pasó desapercibido para la selección uruguaya y Óscar Tavárez le convocó para este parón. Y como no podía ser de otra manera en la primera rueda de prensa le han preguntado por su rendimiento con el Real Madrid en el inicio de esta temporada. "Está a muy buen nivel, ya contamos con él para la fase de clasificación de Rusia y no le perdimos la pista", comentó el seleccionador uruguayo.

Tavárez se mostró sorprendido de que la gente le haya descubierto ahora. "Todo tiene un estudio, a veces se habla de los futbolistas con nombre y apellido como si fueran algo incambiable que apareció mágicamente y no a través de una evolución", aclaraba el técnico. Y es que muchos fueron críticos porque se quedase fuera de la lista final en el último Mundial: "consideramos que no estaba o que no tenía las cosas que tiene ahora".

Además el seleccionador uruguayo ve en él un puntal para el futuro. La juventud de Valverde es uno de sus grandes valores y poco a poco se irá haciendo con el centro del campo de Uruguay. "Ojalá que sean más valores los que todavía adornen su potencial", afirmaba un Tavárez muy firme en su sentencia.

Fede Valverde en el Real Madrid-Granada EFE

