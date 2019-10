El plan del Real Madrid no varía con Odegaard: portazo a la Premier

Martin Odegaard ha caído de pie en La Liga. Después de tres años en Holanda, encadenando distintas cesiones entre Heerenveen y Vitesse, el jugador ha regresado al fútbol español para encarar la recta final antes de volver para quedarse al Santiago Bernabéu en un futuro muy cercano.

Sus goles y asistencias llegaban a España desde la Eredivisie, pero es ahora que está en la Real Sociedad cuando todo aficionado ha comprobado la increíble calidad y técnica de la que dispone el nórdico. El futbolista se ha convertido en una de las grandes revelaciones no solo de La Liga, sino también del resto de Europa.

A lo largo y ancho del Viejo Continente se habla de Odegaard y es en especial en Inglaterra desde donde fijan su punto de mira en él. Los equipos de Manchester, el Liverpool y el Arsenal estarían encantados de contar con el centrocampista y se comienza a especular con que puedan intentar convencerle para abandonar el club blanco en las próximas ventanas de transferencia.

Martin Odegaard, en un partido con la Real Sociedad realsociedad.eus

El futbolista ya estuvo en la agenda del conjunto de Anfield antes de fichar por el Real Madrid y a especular con ello a lo largo de los últimos años. Pero no solo los reds intentaron arrebatar al equipo blanco este diamante del norte del continente, sino que también el Bayern Múnich intentó seducir a un Odegaard que tuvo muy claro que quería triunfar algún día en el Santiago Bernabéu.

No está en venta

Sin embargo, en el Real Madrid no tienen planeado vender al futbolista. Ficharon a Odegaard cuando era tan solo un adolescente y después de un tiempo de maduración y espera no quieren deshacerse de la 'gallina de los huevos de oro'. Dos goles y dos asistencias en La Liga este curso en los siete encuentros que ha disputado hasta la fecha, con un total de 630 minutos.

El jugador solo piensa en un futuro de blanco y así lo ha dejado claro en una reciente entrevista en ESPN: "Firmé un año más uno y mi intención es estar aquí dos temporadas. ¿Si Zidane me llama en verano? No he pensado en eso. Mi intención es quedarme aquí dos años y creo que es importante para mí". "No, pero hablo con el club y sé lo que piensa y sus ideas. Antes de la cesión, hablé con el club y me dijeron su opinión", ha comentado sobre su relación con Zinedine Zidane.

Odegaard celebra un gol con la Real Sociedad. Foto: Twitter (@RealSociedad)