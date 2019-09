Mourinho: "Si hubiese regresado a Milán le habría dicho que no al Real Madrid por tercera vez"

Mourinho en los Premios The Best Reuters

En una de las varias entrevistas que está dando Mourinho en las últimas semanas (esta vez para DAZN) ha hablado sobre su etapa en el Inter de Milán, lo feliz que estuvo y la decisión que pudo cambiar su vida. El portugués se deshizo en elogios con el equipo italiano.

Sobre el mejor recuerdo de Mou en Milán, el portugués tuvo una respuesta curiosa, relacionada con la mejor derrota de su vida: "Hubo la mejor derrota de mi vida, contra el Barcelona en la semifinal; y de allí empezaron dos semanas en las que tuvimos la final de la Copa Italia (1-0 contra el Roma), el partido decisivo por el título liguero (ante el Siena) y la final de 'Champions' en Madrid", rememoró el míster.

Terminó su era en el Inter haciendo historia no solo en el club, sino en el fútbol mundial. Tras el triplete conseguido en 2010, Mou quiso recalcar la felicidad que tuvo en el club italiano:"Parecía una película con final feliz. Ha sido una historia fantástica", afirmó el técnico portugués, que después de conseguir los tres títulos abandonó el equipo para fichar por el Real Madrid.

Afición y entrenador, unidos

La unión entre afición y entrenador fue la mejor posible, y ello hizo que no regresase a Milán tras ganar la Copa de Europa porque si no, no tendría la fuerza de dejar el club y viajar a España.

"Tras el primer año en Milán, cuando gané el 'Scudetto', entendí la pasión del mundo interista. Imagínense cómo podía ser la recepción de Milán al equipo tras ganar la 'Champions'. El Inter era una familia y decir que no a una familia siempre es difícil", confirmó.

Con ello, se terminó de confesar, expresando el sacrificio que tuvo que hacer para viajar al equipo blanco:"Si hubiera regresado a Milán le habría dicho que no al Real Madrid por tercera vez consecutiva. Pero en mi mente quería ganar la Premier League, la Serie A y la Liga española, y no quería perder esta oportunidad", concluyó.

