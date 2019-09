Hazard, la pieza que le falta a Zidane para completar su Madrid

Empate a nada en el derbi. Atlético y Real Madrid protagonizaron uno de esos duelos poco vistosos, pero igualado al máximo. Reparto de puntos en un choque en el que, quizás, el club blanco mereció algo más. El control del partido fue suyo y contó con la ocasión más clara: un cabezazo de Benzema que obligó a Oblak a realizar una tremenda parada. Zinedine Zidane salió del Wanda contento con los suyos y es que en la última semana ha dado un cambio radical de imagen.

El Madrid es otro al que perdió en París. Hay más intensidad, orden, concentración... El equipo vuelve a ser un bloque sobre el campo y ha conseguido cerrar su defensa. Los peores síntomas de este Madrid han ido desapareciendo en los últimos partidos, aunque ahora queda mantener este nivel. Sin embargo, todo ello no fue suficiente en el Wanda para desatascar un partido que el Atleti rápido entregó a los blancos.

Faltó chispa. El Madrid generó ocasiones, pero la mayoría las dejó en manos de alguna genialidad de los de arriba y eso no llegó. Una tarea que tiene nombre y apellidos en este equipo: Eden Hazard. El belga es el encargado de marcar la diferencia en este tipo de choques. Un jugadores capaz de romper líneas en el firme esquema del rival con sus regates. Pero Hazard todavía no es el futbolista que ganaba la pasada temporada el MVP de la Premier League por los aficionados.

Hazard y Thomas en El Derbi. Foto: (@realmadrid)

Hazard pasó por alto en el derbi. Debía ser el día de los 'sietes' (tampoco Joao Félix estuvo mejor). Pero en su primer cara a cara con el Atlético, Eden no tuvo su mejor día. En la primera parte apareció más, pero los rojiblancos tardaron poco en mostrarle el escenario en el que se encontraba a base de patadas. Tuvo pocas intervenciones y no generó ocasiones. El Madrid echó en falta su magia, esa que por ahora no ha sacado a relucir de blanco.

Cinco partidos desde su vuelta

Han pasado ya 15 días y cinco partidos desde que Hazard volviera de su lesión. Debutó de forma oficial con el Madrid el pasado 14 de septiembre contra el Levante para jugar 31 minutos. Se perdió los tres primeros encuentros de la temporada y ya ha sido titular en otros tres. Solo se quedó sin jugar ante Osasuna. Su proceso de recuperación ya terminó, pero su puesta a punto no da la sensación de haber llegado a su nivel óptimo. No está fresco.

A Hazard se le va a exigir más desde este punto. Su lesión ya no es excusa y el madridismo quiere ver lo mejor de su nuevo jugador franquicia. El belga, que costó 100 millones, generó con su fichaje una ilusión que hacía tiempo que no se veía por Chamartín. Es el heredero de Cristiano Ronaldo y como tal debe dar un paso adelante. Se le pide que sea determinante.

Hazard es la pieza que le falta a Zidane para tener el equipo que quiere. O al menos su Plan A. El belga tiene un puesto asegurado en el once de gala, pero tiene que demostrar que se lo merece. El Madrid ha logrado desquitarse de fantasmas como la falta de intensidad o de orden y ahora necesita de la luz de su fichaje estrella para colocarse en una situación privilegiada de cara a la temporada, que apenas acaba de comenzar.

