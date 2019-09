Rodrygo, del debut soñado al Castilla: no estará en el derbi con el primer equipo

Rodrygo Goes no formará parte de la convocatoria que dará a conocer Zinedine Zidane de cara al derbi contra el Atlético de Madrid. El joven brasileño no estará con el primer equipo en el Wanda Metropolitano tras no formar parte del entrenamiento previo que dirigió el técnico francés este viernes en Valdebebas. En cambio, sí se entrenó con el Castilla a las órdenes de Raúl González.

Tras su debut soñado con gol incluido en el Santiago Bernabéu, Rodrygo volverá al filial este fin de semana. El Castilla se enfrentará en el Alfredo Di Stéfano al Rayo Majadahonda este sábado 28 de septiembre y contará con el atractivo de la presencia del ex del Santos. Su estreno con el primer equipo fue por todo lo alto, por lo que las expectativas serán máximas. Esta decisión forma parte del plan de Zidane y Raúl de ir puliendo poco a poco a su promesa entre el primer equipo y el filial.

A la espera de Marcelo

Además, el entrenamiento del Madrid sí contó con la presencia de Luka Modric e Isco Alarcón, que están mas cerca de volver y podrían entrar en la convocatoria de Zidane para el derbi madrileño. Marcelo también se ejercitó con el grupo, pero tendrá más difícil entrar en la lista final. De ellos, la opción más factible para entrar en el once es el brasileño ante la ausencia de otro lateral izquierdo disponible. Ante Osasuna, su sitio lo ocupó Nacho.

Marcelo vuelve a entrenar

Rodrygo se sumó a las bajas de Ferland Mendy y Marco Asensio, los dos únicos que se mantienen en la enfermería del Madrid tras la plaga de lesiones que azotó al equipo blanco en estas primeras semanas de competición. De cara al partido contra el Atlético, apunta el once que jugó en París y en el Sánchez Pizjuán a excepción del lateral zurdo.

[Más información: Vinicius, Rodrygo y la apuesta joven del Madrid: un escalón por encima de Ansu Fati y el Barça]