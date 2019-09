La magia de Hazard al descubierto en un circuito: nadie le supera y pulveriza el récord

La nueva estrella del Real Madrid, Eden Hazard, tuvo que demostrar su calidad y talento en un circuito de habilidades. El jugador tuvo que hacer varias pruebas para mostrar el buen futbolista que es. Estas pruebas se resumen en: agilidad, toques de balón y habilidad con él.

En primer lugar el jugador debía hacer un pequeño eslalon a través de los conos con el balón, seguido de salto a pequeñas vallas con los pies juntos. Tras ello, llegaban los toques. Primero, tenía que llegar a la decena de ellos con una pelota de tenis para seguir con la misma modalidad (esta vez con un balón de fútbol) y llevarlo sin que toque el suelo a la canasta.

Tras ello, tenía que meter gol, acortando cinco segundos si entraban por la escuadra. Hazard sorprendió al organizador del evento pulverizando la marca establecida, logrando los 28 segundos. No contento con ello, el belga quiso seguir, mostrando su competitividad y ganas de seguir mejorando.

Si el primer intento nos dejó boquiabiertos, el segundo no iba a ser para menos. 23 segundos tras realizar la prueba completa, y no contento con ello, quiso volver a hacerla para bajar de 22 segundos, pero el organizador le afirmó que si hacía peor tiempo, no se quedaba con su tiempo, por lo que el belga se plantó.

Al terminar la prueba, le preguntaron si había algún jugador que le pudiese superar el registro. Él, al principio dubitativo, no sabía quién podía ser, hasta que al final dijo: "Creo que hay alguien que me puede superar y está en este equipo, Isco", terminó de confesar el futbolista.

