El dato que condenó al Real Madrid en París: ni un tiro a puerta

El Real Madrid visitó esta noche el Parque de los Príncipes en su estreno en la Champions League esta temporada. Con las bajas de Cavani, Neymar y Mbappé, el tridente de Tuchel fue Di María, Icardi y Sarabia, mientras que en el equipo de Zidane jugaron arriba Hazard, Benzema y Bale.

Fue Di María quien volvió loca a la defensa blanca con sus dos goles. Meunier sentenció en el descuento poniendo el 3-0 en el marcador final en el partido de la primera jornada del Grupo A. Brujas y Galatasaray empataron a cero en el otro choque.

El choque en territorio francés fue un partido donde el equipo blanco fue tremendamente inferior al francés. La primera parte se marchó al descanso con 2-0 y la segunda mitad fue un monologo francés.

El árbitro invalida un gol de Benzema REUTERS

La noticia, más allá del resultado final, estuvo en la definición del Real Madrid de cara a puerta, donde Keylor Navas, que se reencontraba con su exequipo, fue un mero espectador.

El Real Madrid no realizó ni un solo disparo a puerta en todo el choque, algo que ocurría por primera vez en la última década blanca en partido oficial. De esta forma, Keylor Navas, que tuvo un partido bastante cómodo, no recibió ningún tiro a puerta del equipo madridista. Aunque en realidad fueron dos, uno de Bale y otro de Benzema que acabaron en gol, pero que no se contabilizan porque fueron anulados

En cambio, el PSG consiguió disparar cinco veces a puerta -tres de ellos acabaron en gol-. Todo ello condenó a un equipo que visita este domingo el Pizjuán, para enfrentarse al Sevilla, el líder de La Liga.

[Más información: Zidane: "El PSG nos ha superado en todo"]