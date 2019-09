Ferland Mendy desvela el motivo por el que rechazó volver al PSG

Ferland Mendy disfruta de sus primeros partidos con el Real Madrid tras caer lesionado durante la pretemporada. Zidane le dio la titularidad contra el Villarreal justo antes del parón y ahora espera gozar de otra oportunidad en el Parque de los Príncipes. Un escenario muy especial para él, tal y como desvela en una entrevista a Canal+ Francia.

Los inicios de Mendy fueron en el PSG, pero por culpa de unos problemas de cadera tuvo que dejar el club. Cuenta lo mal que lo pasó entonces: "La parte más difícil de mi carrera fue mi problema de cadera cuando estaba en PSG. El médico me dijo que podía amputarme", dice.

"¿La posibilidad de volver al PSG en 2017? Sí, eso es cierto, pero honestamente no me interesó. Ya había tomado la decisión de firmar en Lyon, y el PSG llegó al final. Y cuando llegas más tarde, lógicamente, es porque tienes menos confianza", apunta sobre haber fichado de nuevo por el PSG.

Bale y Mendy entrenando

Ahora cumple un sueño al vestir de blanco: "¿Jugar en el Real Madrid? ¡Es realmente un cuento de hadas!". Aunque reconoce que lo pasó mal en su presentación, por miedo a hacer el ridículo. "Estaba estresado, era la primera vez en mi vida que estaba estresado, llegué, vi a los seguidores y pensé 'oh sí' ..." apunta entre risas. "Me dije a mí mismo 'no tengo que fallar, no necesito que me magnifiquen, no tengo que magnificar esto'. Y mis amigos dijeron 'vas a fallar' ¡Y les dije 'no, no voy a fallar'! duerme, el día anterior, "no tengo que magnificar" ¡Y al final, toma, caigo en la trampa!", continúa, hilarante, añade.

