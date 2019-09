Varane: "Estoy entre la juventud y la experiencia"

Un día después de la presentación del documental de Sergio Ramos en Madrid ha tenido lugar el estreno del de Raphaël Varane en París. El central francés ha asegurado que uno y otro no tienen nada que ver, pese a que ambos son producciones de Amazon.

El documental de Varane está dividido en tres capítulos, pero él mismo ha asegurado que quería que fuese "muy personal", pese a que también se hace un repaso de su carrera profesional. Una carrera marcada por el éxito y los títulos pese a sus 26 años y es que el galo ya cuenta en su palmarés con un Mundial y cuatro Champions League, entre otros muchos títulos.

El internacional francés se declara tímido, pero cree que con este documental la afición le va a poder "conocer mejor". "La gente que lo vea va a saber cosas sobre mí que hasta ahora no sabía y me van a conocer mejor", ha comentado durante la presentación de esta particular serie que va dedicada en especial para que los jóvenes tomen ejemplo "de que a través del fútbol también se pueden tener valores fuertes".

Varane besa la Copa del Mundo. Foto: Twitter (@raphaelvarane)

Raphaël Varane espera que "motive a otros a seguir sus sueños", ya que a través del esfuerzo él ha conseguido cumplir muchos de aquellos deseos que tenía siendo un niño. Esto motivó en parte el documental: "Estoy entre la juventud y la experiencia, y creo que es un buen momento para hacer un balance de mi carrera, aunque no sea definitivo".

De Mourinho a Zidane

En el documental aparecen muchos rostros conocidos. Sergio Ramos, Marcelo o Benzema son algunos de los compañeros que hablan sobre Varane en el documental, algo que ha emocionado al central. Al igual que las apariciones de su actual entrenador, Zinedine Zidane, y Mourinho, uno de los artífices de su fichaje por el club blanco.

Además, sus padres, su hermano y algunos de sus amigos también hablan en él: "Forman parte de mi carrera. Este documental también es para darles las gracias por todo lo que han hecho por mí". Para finalizar señaló que era una particular "herencia" para su hijo Rubén.



