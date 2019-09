Eriksen: "Quiero decidir mi futuro como en el Football Manager"

Según el medio danés Ekstra Bladet, a Christian Eriksen le gustaría decidir su futuro, y lo tiene claro: quiere marcharse: "Es fútbol y nunca se sabe lo que sucede en el fútbol. Entran muchas cosas en juego", afirma el jugador del Tottenham, que se ha visto envuelto en diversas suposiciones por su destino de cara a la próxima temporada.

"Desearía poder decidir mi futuro como en el Football Manager, pero desafortunadamente no puedo. Sé que mucha gente está interesada en saber dónde voy a jugar. Lo entiendo bien. Así son las cosas. Para mí, no ha sido difícil aclararme. No leo mucho de lo que se escribe en la prensa".

Admite que a pesar de estar acostumbrado a las especulaciones, este verano ha sido complicado ya que su contrato termina el año que viene: "He estado involucrado en rumores durante muchos años, pero está claro que ha sido un poco más complicado este año porque mi contrato está a punto de acabar", afirma el futbolista de 27 años.

Eriksen, con el Tottenham EFE

Futuro incierto

El contrato del jugador danés con el Tottenham finaliza el próximo junio. El club inglés quiere que se quede y le ha ofrecido un contrato que le convertiría en el segundo jugador mejor pagado, solo por detrás de Kane. A pesar de esta oferta, Eriksen quiere marcharse.

El futuro de Eriksen es confuso. Según el medio inglés Sunday Mirror, actuar jugador de los spurs, militará cuando finalice su contrato en la Juventus de Turín. Se descartaría así la llegada del centrocampista al Real Madrid, uno de los equipos que más fuerte sonaba para fichar al danés.

