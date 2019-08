Queiroz: "Espero que James Rodríguez sea feliz en el Real Madrid"

La continuidad de James Rodríguez en el Real Madrid no está asegurada al cien por cien, pero con cada día que pasa, se acerca el momento de su confirmación como futbolista merengue para la temporada 2019/2020. Sobre el mediapunta cafetero ha hablado, precisamente, su seleccionador nacional.

Carlos Queiroz, quien a su vez fue entrenador del equipo blanco hace ya varios años, se ha mostrado ilusionado por ver a James de nuevo en el Santiago Bernabéu. "Pienso que esas soluciones que James da al Madrid es lo que quería y yo espero que sea feliz, que pueda jugar, porque al final un jugador de fútbol tiene diez o doce años para disfrutar su profesión y si se queda cuatro en el banquillo es una vida perdida", ha dicho ante los medios de comunicación.

Carlos Queiroz. Foto. fifa.com

"Un jugador de fútbol, en mi opinión, nació para jugar, un cantante nació para cantar, si es un bailarín es para bailar, si no bailas y no cantas, pierdes la oportunidad", ha continuado diciendo Queiroz después de las complicaciones que ha tenido que superar James Rodríguez en los últimos años de su carrera profesional.

James y Falcao

También ha hablado no solo del '16' del Real Madrid, sino también de 'El Tigre' Falcao. "Son dos personalidades que tienen mucha experiencia, no son niños, y con su personalidad y experiencia seguro que tienen en la cabeza muy claro lo que quieren. Siempre se los digo, es esta opinión muy sencilla: no te olvides de ser feliz, cualquiera que sea la decisión que tomes está seguro de que estés feliz", ha finalizado Carlos Queiroz.

[Más información - James Rodríguez: "Ha sido una sensación única volver al Santiago Bernabéu"]