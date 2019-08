Mathias Pogba: "¿El fichaje de Neymar? Para mí es demasiado dinero"

Fichaje estrella en El Chiringuito. Mathias Pogba fue uno de los invitados especiales en el inicio de la nueva temporada del programa y ahora se ha anunciado que será un colaborador habitual del espacio dirigido por Josep Pedrerol. En esta ocasión, Mathias ha hablado sobre el tema del momento: el fichaje de Neymar.

El delantero francés ha asegurado que, en su opinión, llegar a una cantidad como las que se especulan por el extremo del PSG es demasiado. Además, ha asegurado que no se cree los movimientos que está haciendo el Barcelona, pero sí en que Messi le quiere y eso puede inclinar la balanza a favor del club blaugrana.

◘◘ ¡OJO! Mathias POGBA: "NO ME CREO los MOVIMIENTOS del BARÇA por NEYMAR". #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/Kssk0aZ8Bp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2019

'Culebrón Neymar'

"No me creo los movimientos del Barça. Para mí es demasiado dinero. Te puedes quedar, pero no vas a estar contento, no vas a jugar...".

El momento de la verdad

"En una semana vamos a ver de verdad lo que quiere el Real Madrid o el Barcelona. El último día, más. Yo cuando me fui a Ámsterdam firme el día 2 de septiembre, a unas horas del final del mercado. Todo va a pasar esta semana".

El deseo de Messi

"Si Neymar viene al Barcelona, Messi sabe cómo puede jugara con él. Yo creo que Messi sabe muy bien todo lo que está pasando con la operación y que si Leo le quiere, va a acabar en el Barça".

Dybala no puede ser su relevo

"No creo en el fichaje de Dybala. Dybala no es un número uno. Es un número dos o tres. No vale para sustituir a Neymar".

Dembélé, sí

"Dembélé sería el sustituto perfecto para Neymar en el PSG, pero está lesionado".

