Marcelo: "No hacen falta más refuerzos; lucharemos por todo"

Marcelo es una de las grandes figuras del Real Madrid desde su llegada en 2007 y se ha convertido en una pieza fundamental en el proyecto del club blanco. A pesar de que han salido informaciones que le vinculaban con otros clubes, el brasileño ha demostrado que siente los colores y ha concedido una entrevista a Sport Bild hablando del conjunto merengue y de asuntos más personales.

En primer lugar ha hablado de las críticas que surgieron la temporada pasada acerca de su forma física: "Lo de la temporada pasada fue sólo una fracción de todas las críticas que he recibido desde mi primer día en el Madrid. He aprendido a vivir con ellos. Yo sé mejor que nadie cuándo estoy en buena forma y cuándo no. Las críticas no me importan. Cuando no van las cosas, tengo que trabajar para mejorar".

El lateral brasileño también ha querido dejar claro que la plantilla es buena, que no necesitan refuerzos y que con los jugadores que la conforman pueden optar a todos los títulos: "Nuestro equipo es bueno. Es difícil, pero si nos centramos en nuestro trabajo, podemos ganarlo todo".

Marcelo frente a Fran Beltran REUTERS

Ganar la Champions

El brasileño ha asegurado lo complicado que es conseguir ganar la Champions, pero también la Liga y Copa: "Sabemos que cada año es más difícil ganar la Champions. También la Liga y la Copa. En todos los países los clubes trabajan para ir hacia arriba. Eso lo hace cada año más difícil".

Objetivo esta temporada

El crack de Río de Janeiro ha asegurado que el Madrid está dispuesto a luchar por ganar todo: "Desde que estoy en el Madrid, el club me ha enseñado a luchar por todos los títulos. Este año no cambia nada. Queremos pelear por todo en la Liga, la Champions y la Copa".

También habló de Kroos, al que califica de "alegre y divertido": "Es un gran jugador. Lo ha ganado todo con el Real Madrid y también con la selección alemana. No es el típico alemán tan duro y serio, sino muy alegre y divertido. He compartido mucho tiempo con él: es un buen tipo".

Tatuaje de un Volkswagen Escarabajo

La parte más emotiva de la entrevista llegó cuando fue preguntado por su tatuaje en el brazo derecho de un Volkswagen Escarabajo y se sinceró contando que en ese coche le llevaba su abuelo a todos los sitios: "Mi abuelo siempre creyó en mí y me llevaba a todos sitios. Hizo lo posible y lo imposible para verme jugar como profesional. Y el tatuaje es el coche en el que siempre me llevaba a entrenar".

Por último habló de su peinado y del tiempo que lleva sin cortarse el pelo: "Llevo mucho tiempo sin cortarme el pelo, pero cuando toca, lo hago yo mismo. Solo me corto las puntas para que se quede largo, pero uniforme".

