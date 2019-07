Kubo: "Estoy feliz de debutar con el Real Madrid, pero no quiero tanta atención sobre mí"

Takefusa Kubo fue la gran atracción del Real Madrid durante el primer partido de pretemporada ante el Bayern. El japonés está siendo una de las grandes sorpresas del stage americano que está realizando el equipo blanco. Algo que contra los alemanes volvió a demostrar en el terreno de juego.

Tras el encuentro, Kubo salió a zona mixta para analizar toda la actualidad que rodeo al encuentro. El centrocampista está "féliz" por haber debutado con el Real Madrid, pero rechaza la expectación mediática que está recibiendo su figura durante las últimas semanas.

Sensaciones en el campo

"Estoy muy feliz por mi debut con el Rea Madrid aunque hayamos perdido, porque perder siempre me disgusta mucho"

Expectación mediática

"Mi idea es ayudar siempre al equipo en todo lo posible. Sé lo que pasa en mi país. Tienen mucha atención puesta sobre mí, y eso no me gusta mucho. Yo pienso en el campo ".

Zidane y sus peticiones

"Me pide presionar, jugar rápido y a uno o dos toques. Yo estoy cómodo en la zona en la que me pongan. Solo quiero jugar. No tengo intención de pedir nada".

Compañero que más le gusta

"Todos lo de mis posición son muy buenos. Hay mucho nivel con jugadores como Hazard, Modric, Isco, Kroos...".

Despedida de Bale

"No se ha despedido, está aquí con nosotros. No sé lo que está pasando. Y no soy nadie para opinar de eso. Sólo sé que Bale es un jugador muy grande".

[Más información: Así fue el golazo de Rodrygo ante el Bayern: la falta que enmudeció al Real Madrid]