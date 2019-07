Zidane abre la puerta del Real Madrid a Bale

El futuro de Gareth Bale está más en el aire que nunca. El mercado avanza y el galés cada vez está más apartado de la actualidad mediática del mercado de fichajes. Y es que el jugador se niega a salir del Real Madrid este verano, tal y cómo se ha encargado de confirmar en innumerables ocasiones su entorno. Una postura respecto a la que el club blanco se muestra prudente, con paciencia, esperando a que la ventana estival avance y se pueda desencadenar una salida.

La temporada pasada ya fue muy aciaga para Bale en el plano deportivo. El delantero no aprovechó la ausencia de Cristiano Ronaldo y vivió la que fue su campaña más inestable e irregular desde que milita en las filas del Real Madrid. Una situación que hizo que el club, con Zidane y Florentino Pérez al frente, decidiera que el momento del galés ya había pasado y era necesario dar cabida a otros jugadores en su lugar.

Desde este momento, que aconteció en el tramo final de temporada, el Real Madrid tenía contemplado financiar buen parte del nuevo proyecto con la venta de Bale. El jugador tenía un buen cartel internacional, sobre todo en la Premier League, y se podía ser optimista para esperar un traspaso de grandes magnitudes; más aún cuando en 2018, tras la final de Champions de Kiev, llegaron ofertas millonarias al Bernabéu por el galés.

Chilena de Bale en la final de Kiev

Contra todo pronóstico, la 'operación salida' de Bale se enquistó. El jugador no quería salir del club y tampoco llegaban ofertas a Chamartín. Una situación que ha hecho que en las últimas semanas se haya comenzado a valorar la posibilidad de que Gareth siga en el Real Madrid la próxima temporada. Aunque Zidane tiene claro que sigue manteniendo la misma postura al respecto que cuando acabó la temporada.

Zidane no cuenta con Bale

Así lo ha hecho saber 'Zizou' públicamente, lanzando un mensaje a Bale desde la sala de prensa del NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). El Real Madrid está inmerso en las horas previas al partido ante el Bayern Múnich de esta madrugada, y el técnico francés quiso dejar claro que "no ha cambiado nada desde junio" respecto al galés.

En los planes de Zidane no está contar con Bale la próxima temporada en su nueva delantera. El atacante no cuenta con la confianza de su entrenador, lo que unido al overbooking ofensivo que vive el equipo, le resta muchas opciones de tener minutos. Y es que actualmente los blancos tienen a Benzema, Jovic, Hazard, Asensio, Rodrygo, Vinicius, Mariano y Lucas Vázquez en ataque.

Bale entrena con el Real Madrid EFE

El Real Madrid intentará dar salida a Bale, pero de no conseguirlo, Zidane ya ha avisado que no es un problema. Aún queda mucho mercado y la operación no es sencilla, pero el mercado internacional podría terminar de dar una ultima sorpresa con el fichaje de Gareth por algún gigante del viejo continente.

[Más información: El Madrid se da otro baño de masas y recupera a Benzema antes de jugar contra el Bayern]