El guiño del Tottenham a Bale en medio de los rumores de su salida del Real Madrid

Desde hace meses el futuro de Gareth Bale, actual jugador del Real Madrid, está en el foco mediático. Son muchos los rumores que situaban al galés fuera del conjunto blanco, aunque el jugador se resiste a salir y su agente se ha encargado de dejarlo claro desde los medios de comunicación.

Este martes el extremo ha cumplido 30 años y lo ha hecho rodeado de sus compañeros en Montreal, preparándose de cara a la próxima campaña. El club blanco le ha felicitado en sus redes sociales, pero no es el único club que se ha acordado del galés. El Tottenham también ha querido mandarle un mensaje por su 30 cumpleaños.

Algunas informaciones apuntaban a que el futuro del delantero podría estar cerca de su exequipo, y es por eso que la felicitación del Tottenham se ha visto como un guiño al jugador. Han publicado un vídeo con los 5 mejores goles del futbolista cuando militaba en el club inglés, con el mensaje: "muchas felicidades".

Seguirá en Madrid

A pesar de que Zidane no quiere que Bale siga formando parte de la plantilla, el de Cardiff se siente cómodo en Madrid y no quiere moverse de la capital, por ese motivo está presente en la pretemporada de la entidad madridista en Canadá. Por otro lado, Jonathan Barnett, agente del jugador, ha sido claro y contundente a la hora de desmentir la vinculación del propio futbolista con el Tottenham. "No hablo sobre basura", declaraba Barnett.

Bale ha sido una figura clave en el Real Madrid desde que llegó en 2013. A pesar de que la pasada temporada no fue la mejor del jugador, está claro que es una pieza fundamental en la entidad madridista. Aunque el club merengue ha llevado a cabo varios fichajes durante el verano, destacando el de Hazard, el Real Madrid no cuenta con ningún futbolista que juegue en la posición del galés que tenga más calidad que él. Con Gareth en el campo el peligro en el ataque madridista está asegurado. Junto con Benzema y el belga pueden formar un tridente goleador y pensar en ganar la próxima Champions.

