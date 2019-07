La reacción de Ancelotti ante el cambio de rumbo en el futuro de James

El Nápoles teme que la irrupción del Atlético de Madrid acabe dejándole sin su mayor objetivo en el mercado de fichajes: James Rodríguez. El colombiano habría cambiado de opinión y preferiría volver a vivir en Madrid para jugar, esta vez de rojiblanco, cuando parecía que ya lo tenía todo hecho con el conjunto italiano.

Carlo Ancelotti es el mayor interesado en su fichaje y ha hablado acerca de James en TV Luna. El técnico italiano se ha mostrado tranquilo ante los rumores y la posibilidad de que el colombiano se decante por el Atleti: "Hay una negociación en curso que será larga. No es un asunto simple, esperamos que todo salga bien. Si no llega, seguiremos siendo fuertes y podríamos cambiar de objetivo si realmente no podemos finalizar la operación", comentó.

Carletto también analizó a James y detalló lo que puede aportar a su equipo el futbolista cafetero: "Puede jugar en muchas posiciones detrás de nuestro delantero centro. Es un '10' clásico que juega detrás de los puntas, pero también puede jugar desde la banda hacia adentro. Tiene calidad y mucha clase", dijo.

Ancelotti, en rueda de prensa. Foto: Twitter (@sscnapoli)

Ancelotti felicitó a James

Además, Ancelotti también reveló que felicitó a James por su reciente cumpleaños, aunque puntualizó que "no le llamé, le envié un mensaje" dijo para concluir diciendo que James "es muy serio, humilde".

