Ancelotti se mueve para arrebatar al Atlético de Madrid el fichaje de James

Carlo Ancelotti tiene entre ceja y ceja el fichaje de James Rodríguez. El técnico italiano ha reiterado en más de una ocasión su deseo de que el futbolista colombiano llegue al Nápoles. Aún está todo por decidir pero el exentrenador del Real Madrid no desiste y continúa insistiendo.

El conjunto italiano se está ejercitando en sus instalaciones de cara a la pretemporada y Ancelorri ha vuelto a hablar sobre esta posibilidad: "No sé si vendrá, pero espero que llegue. Le conozco muy bien y puede jugar en cualquier posición de mediocampo". "Yo le he usado como extremo izquierdo, como mediapunta, en la derecha... Su posición no es un problema. Puede adaptarse a distintos roles", aseguró.

Además, analizó la opción de que lleve el número '10' en la camiseta, al igual que Maradona: "Con respecto al número 10, diré que lo importante es que se ponga la camiseta 'Azzurri'. El dorsal no es importante. Sin embargo, se necesita tiempo y paciencia".

James Rodriguez, con Colombia en la Copa América Reuters

No obstante, James también se deja querer. El colombiano publicó una fotografía junto a David Ospina, actual guardameta del club, Aldair Quintana y los exjugadores Mauricio Molina, Juan Pablo Ángel y Aquivaldo Mosquera. Todos ellos visten los colores de la elástica del Nápoles, lo que puede ser un guiño al equipo de Ancelotti.

