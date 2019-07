Theo Hernández se despide: "Hoy y siempre, ¡hala Madrid y nada más!"

Theo Hernández acaba de firmar por el Milan después de dos años perteneciendo al Real Madrid, a pesar de jugar en la Real Sociedad la temporada pasada como cedido. Tras confirmarse su fichaje por el conjunto rossonero, el futbolista ha querido mandar un mensaje a la que ha sido su afición. Unas bonitas palabras que dejan al jugador en un muy buen lugar.

Antes de iniciar mi nueva etapa en el @acmilan, me despido de todos vosotros. Hasta siempre @RealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/nLZ64zkyif — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 6, 2019

"Querida familia blanca, hoy pongo fin a mi etapa como madridista y no podía irme sin despedirme de todos vosotros. Desde el primer momento que llegué al club me he sentido querido y apoyado por lo que solo tengo palabras de agradecimiento. Quiero dar las gracias al club, a la afición, a los compañeros y todos los que me habéis acompañado en el día a día. Siempre estaré agradecido y nunca olvidaré los grandes momentos vividos. Hoy y siempre, ¡hala Madrid y nada más!", escribía en su cuenta personal de Twitter el futbolista.

Pese a no lograr alcanzar su mejor nivel en el Santiago Bernabéu, Theo Hernández sí que ha notado el cariño del madridismo y por eso asegura que tan solo tiene "palabras de agradecimiento" para los seguidores del conjunto blanco. El final, ese "hoy y siempre, ¡hala Madrid!" será recordado, ya que no todos finalizan su etapa con un mensaje tan entrañable como este, en especial con pasado colchonero por sus venas.

Nueva etapa

El Milan quiere volver a colocarse en la élite del fútbol italiano después de varios años quedando relegado a un segundo plano. En San Siro anhelan las grandes noches europeas y por ello están intentando reconstruir su proyecto. Un proyecto en el que tiene cabida un jugador como Theo, que espera volver a ser ese futbolista prometedor que causó sensación cuando jugaba en el Alavés.

[Más información: Theo Hernández abandona el Real Madrid y ficha por el Milan]