De Ceballos a Vallejo: la reivindicación del Real Madrid en Europa

El estadio de Friuli fue espectador de lujo de la entrada en la historia de Luis de la Fuente y sus chicos. Alemania, una víctima más. España, su verdugo. Una sub21 liderada por los Ceballos, Vallejo y compañía avasalló ayer Italia y consiguió su quinto Europeo. Una historia de vencedores y vencidos en la que vuelve a ganar el Real Madrid.

Aunque de forma indirecta, los blancos han salido muy beneficiados de la conquista española en la Eurocopa sub21. El torneo ha servido para revalorizar a varios jugadores del Real Madrid que ni atravesaban su mejor momento profesional. Futbolistas como Dani Ceballos o Jesús Vallejo han vivido un proceso de renacimiento con la Selección, algo que beneficia directamente al club blanco.

Antes del Europeo los dos estaban en una posición muy vulnerable. Sus futuros eran una incógnita y en las oficinas del Santiago Bernabéu no estaba claro cuál sería el plan para ellos. La plantilla del Real Madrid no dejaba de recibir fichajes para reforzar todas las líneas y cada vez era más complicado hacer hueco.

Jesús Vallejo celebra con la sub21 en el Europeo. Foto: Twitter (@jesusvallejo)

Por si fuera poco, el Real Madrid está renovando su proyecto deportivo con una inversión galáctica. Esto hace que los blancos estudien todas las vías posibles de financiación y una de las más importantes es la venta de jugadores.

El futuro de Vallejo es una incógnita

La ‘operación salida’ del Real Madrid es abultada y pocos jugadores secundarios se salvan. En el caso de Vallejo, las dudas ya estaban sembradas desde el tramo final de la temporada pasada, concretamente desde que Zidane aterrizó en el banquillo blanco. Antes de eso estaba más fuera que dentro, pero el ex del Zaragoza se ganó el beneplácito del técnico francés sobre el terreno de juego. Y es que en su caso a Zidane si se gustaría contar con el en su plantilla, la duda reside en si habrá hueco.

Las dudas del Real Madrid con Vallejo giraban, y actualmente lo siguen haciendo, en torno a si tendrá sitio en el primer equipo el año que viene. El jugador quiere quedarse, pero el club quiere que tenga minutos y que no corte su progresión. Una defensa con Varane, Ramos, Nacho y Militao apenas permite tregua. Si Fernández saliera del equipo, como se ha especulado en las últimas semanas, Vallejo tendría un sitio para pelear por ser el tercer central del equipo.

Ceballos, de la venta a la cesión

La situación de Ceballos era y es más compleja. El andaluz llegó a Chamartín como importante apuesta de futuro. El Real Madrid incluso logró adelantarse al Barça en su fichaje, por lo que su figura va mucho más allá que la de un fichaje más para la dirección deportiva.

El problema del ex del Betis es que no cuenta para Zidane. El técnico galo no tiene a Ceballos en sus planes y, por si fuera poco, el jugador está muy cotizado en Europa. El Madrid veía en él una importante vía de financiación después de una temporada abrupta. Sin embargo, el Europeo sub21 que ha firmado lo ha cambiado todo.

Ceballos celebra el segundo gol de España junto a Luis de la Fuente REUTERS

El Real Madrid ha podido ver como Ceballos volvía a acaparar portadas en Europa como lider de su selección nacional. 6 goles en 11 partidos. 22 años a sus espaldas. Actuaciones estelares cuando tiene confianza. Datos que han hecho que el club blanco se replantee su venta hasta el punto de decidir que solo saldrá cedido, tal y cómo informó EL BERNABÉU. Una forma de continuar teniendo al sevillano en propiedad y ayudar a que siga su proceso de formación.

Tras haber finalizado ya el Europeo, el Real Madrid tiene vía libre para ceder a Ceballos. Los blancos se olvidarán del dinero y optarán por mirar al futuro. Una maniobra atrevida y valiente, ya que equipos como Tottenham o Arsenal estaban dispuestos a desembolsar más de 50 millones de euros por su traspaso. Sin embargo, el Real Madrid sabe que en un mercado tan disparatado como el actual, Ceballos puede aumentar mucho más su precio y su nivel en los próximos años.

