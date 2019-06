De James a Odegaard: el carrusel de salidas que prepara el Real Madrid

La 'operación salida' del Real Madrid ya se ha puesto en marcha. La venta de Marcos Llorente al Atlético de Madrid a cambio de 40 millones de euros supuso el primer gran movimiento en la lista de bajas blanca, que ya antes tuvo la marcha de Óscar Rodríguez cedido al Leganés otro año. Llorente se cambia al rojiblanco y es el primero de los señalados por Zinedine Zidane en salir.

Los próximos días serán cruciales para que el Real Madrid vaya dando salida a todos esos jugadores que ya saben que no podrán seguir. Zidane se lo ha comunicado a varios de ellos y a otros no ha hecho ni falta. El caso es que el club blanco se ha puesto de tope el comienzo de la pretemporada para aligerar la plantilla, que necesitará en torno a 12 salidas.

Por supuesto, hay casos atascados y que se alargarán durante el verano como el de Gareth Bale y jugadores con los que todavía no habría tomada una decisión final o por los que se espera una buena oferta en el mercado para dar luz verde a su venta, como Isco o Lucas Vázquez. Aún así, en las próximas dos semanas podría haber cinco o más salidas en el equipo.

De Tomás y Odegaard, los más cercanos a salir

Raúl de Tomás ya lo tiene hecho con el Benfica y solo faltaría cerrar los últimos flecos de su contrato. Su marcha se efectuará en torno a 20 millones de euros, después de que el club blanco bajara algo sus pretensiones para cerrar el acuerdo. El delantero será el próximo en salir y le podría seguir Martin Odegaard. El noruego se volverá a ir cedido, pero esta vez lo hará antes de comenzar la pretemporada con el Madrid. El jugador quiere tener decidido pronto su futuro, que está entre la Real Sociedad y el Leverkusen.

James Rodríguez, con Colombia Reuters

James lo tiene hecho con el Nápoles

La gran salida, por su nombre, que hará el Madrid no dentro de mucho será la de James Rodríguez. El acuerdo con el Nápoles está cercano y el jugador ya ha dado el 'OK' para irse con Ancelotti. Los clubes tendrán que decidir el método de la operación que apunta a que será una cesión de diez millones de euros y una posterior compra obligatoria en torno a 30-35 'kilos'. El jugador está en la Copa América y su salida se cerrará una vez termine su participación en ella con Colombia.

Otro cedido que no se vestirá de corto más con el Madrid es Mateo Kovacic. Ninguna de las partes quiere seguir juntos y su salida es un hecho. El club blanco espera ingresar una buena cantidad de dinero por él que, de momento, ninguno de sus pretendientes pone sobre la mesa. El jugador tiene ofertas y el más interesado por ahora parece que es su exequipo, el Inter de Milán. Borja Mayoral también tiene asumido que volverá a salir y espera que el Real Madrid le deje irse a la Real Sociedad, club que ya se ha puesto en contacto con él.

Sin prisas con los jóvenes

Hay más jugadores implicados en la operación salida y que saben que no cuentan para Zidane. Por ejemplo, Ceballos, Reguilón y Theo. La cuestión con ellos es definir la fórmula de salida. Los tres son jóvenes y con futuro, pero el Madrid sabe que necesita vender este verano. Ofertas no faltarán, pero el Madrid se lo puede tomar con calma antes de decidir con ellos, ya que verles en la pretemporada blanca tampoco sería un drama. Ceballos, eso sí, se incorporaría más tarde a la pretemporada si no sale antes, ya que se encuentra disputando el Europeo sub21.

