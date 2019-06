Rodrygo: "No quiero ser el Neymar del Madrid, quiero ser el Rodrygo del Madrid"

Rodrygo Goes se besa el escudo de la camiseta REUTERS

Este martes Rodrygo Goes se convertía en nuevo jugador del Real Madrid. El delantero fue presentando como nuevo jugador del conjunto blanco en un acto encabezado por Florentino Pérez. Después de la intervención de su nuevo presidente, el brasileño ofreció sus primeras palabras como nuevo jugador madridista.

Rodrygo se atrevió con el español en su presentación: "Gracias presi, ¡Hala Madrid!"

"Quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí, a mi familia. Gracias presi por la confianza que has depositado. Gracias a los aficionados del Madrid, espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!", señaló el brasileño en el palco. Tras pisar el césped del Santiago Bernabéu, Rodrygo habló también en rueda de prensa.

Cumple un sueño

"Es la realización de un sueño. Es un sueño de todos los niños, tanto de brasil como de todo el mundo. Es el día más feliz de mi vida".

Su rol en el Madrid

"Yo había hablado con Vinicius desde que fiché por el Madrid y cuando nos encontrábamos en la selección. Los mejores jugadores del mundo van a estar aquí. Estoy a disposición del club para jugar en el primer equipo o en el Castilla".

No ha hablado con Zidane

"Todavía no he hablado con Zidane, pero pienso lo mejor de él. Ha sido un gran jugador y ahora es un excelente técnico. Estoy deseando que me entrene".

La presión del Madrid

"La presión la dan todos los clubes, aquí es mucho mayor porque es el mejor club del mundo. Vinicius me ha contado su experiencia y me ha dicho que hay que tener paciencia. Soy muy joven y tengo mucho futuro por delante. Las cosas saldrán solas".

Así se define Rodrygo

"Soy un delantero rápido y me gusta hacer muchos goles, dribbling, etc. Como muchos brasileños, tengo esas características. Me identifico con Robinho, Neymar...".

Prefiere jugar en la banda

"Me gusta jugar en ambas bandas, pero no tengo ninguna preferencia. Estoy listo para jugar. Prefiero en las bandas".

Los problemas con el gol de Vinicius

"Creo que nosotros siempre tenemos que mejorar. Vinicius apenas jugó su primera temporada y seguirá creciendo. Yo también voy a evolucionar. Creo que puedo hacer muchos goles, pero no digo que vaya a hacerlos Soy muy joven y hay que tener paciencia.

La relación con el vestuario

"Hay una buena relación. Vine en diciembre e hice contacto con Marcelo o Casemiro, que no les conocía. A Vinicius le conozco bien. Es difícil competir con el fútbol europeo. Todos sueñan con jugar aquí. Estoy impresionado. En Brasil está un poco atrasado y entiendo por qué la gente sale del país".

Solo quería ir al Madrid

"Todas las personas que me conocen desde niño saben que siempre fui hincha del Madrid y cuando se presentó la oferta del Madrid no tuve dudas".

A disposición del club

"No pienso en eso. Yo estoy a disposición del club. Si tengo que jugar en el Castilla, yo jugaré ahí".

Rodrygo Goes pisa el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid por primera vez

Sus ídolos de la infancia

"Ronaldo, el Fenómeno. Roberto Carlos también, hablé con él hace poco. Les vi jugar poco, pero son ídolos para los brasileños".

Los rumores con Neymar

"Neymar es un gran jugador, pero está en otro equipo y no puedo hablar de Neymar ahora".

Quiere entrenar con todos

"Creo que todos. En especial, Hazard, Benzema, volver a jugar con Vinicius, Marcelo, Casemiro... Todos".

Comparaciones con Vinicius

"Somos dos buenos jugadores, con mismas caraterísticas y estamos en el mejor club del mundo. No hay que hacer comparaciones".

Su primera temporada en Europa

"Creo que estoy preparado, para llegar hasta aquí hay que estarlo. Tengo que estar preparado en cualquier momento. Hay que tener paciencia porque es mi primera temporada en Europa. Creo que voy a tener muchas alegrías".

Fijarse en Neymar

"No quiero ser el Neymar del Real Madrid. Quiero ser el Rodrygo del Madrid. Neymar hay uno solo".

El fútbol español

"Es un fútbol rápido, que lo acompaño desde pequeño. No es tan distinto a otros países. Aquí es más técnico, hay un nivel más alto. Se adecúa a mi estilo. Tengo todo para jugar en esta Liga".

Su fichaje se cerró en 20 minutos

"Es cierto que mi fichaje se cerró en 20 minutos. Prefería el Real Madrid en todo momento y en ese tiempo se concretó".

[Más información: Florentino Pérez: "Vamos trabajando para incorporar a nuevos talentos que sueñan con triunfar"]