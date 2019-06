El PSG , dispuesto a dejar salir a Neymar por una oferta XXL

Nasser Al-Khelaifi lo ha dejado claro: "No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero tener ningún comportamiento de estrellas". Estas declaraciones del presidente del PSG en France Football han desencadenado numerosas reacciones, ya que tanto Neymar como Kylian Mbappé están siendo vinculados con el Real Madrid.

L'Équipe ha dado más pistas sobre el futuro de Neymar poco después. El medio francés ha recogido el guante de Al-Khelaifi y ha publicado que el brasileño no es ni mucho menos innegociable para el Paris Saint-Germain, tanto es así, que el club galo está dispuesto a dejar a salir al futbolista siempre y cuando llegue a El Parque de los Príncipes "una oferta XXL".

Neymar Júnior no solo ha sido colocado en la órbita del conjunto merengue, sino que también se especula con que el Barcelona haría un sitio en su plantilla ante el regreso del internacional canarinho, quien no ha podido disputar la Copa América 2019 con Brasil tras sufrir una lesión durante un amistoso previo ante Catar. Neymar sufre así otro 'palo' después de caer lesionado el pasado mes de febrero, al igual que pasó un año antes.

Neymar, en venta

El extremo ha pasado dos temporadas complicadas en el PSG. Aterrizó en París en el verano de 2017 con la etiqueta de gran estrella y futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, prácticamente ha vivido a la sombra de Kylian Mbappé. El delantero francés llegó al mismo tiempo que Neymar al club y ha ido superando al brasileño en el rol de buque insignia.

Neymar con el PSG EFE

Neymar estaría encantado de volver a La Liga. Guarda muy buenos recuerdos de su vida en España y se le ha visto en numerosas ocasiones en la Ciudad Condal desde que dejase el Barça. Sin embargo, si hay opciones de salir del PSG, el Real Madrid está dispuesto a 'hacer una locura' para hacerse con los servicios de este galáctico.

[Más información - El PSG abre las puertas a Mbappé y Neymar: "No quiero comportamiento de estrellas"]