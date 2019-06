El Real Madrid supera al Barça en la captación de talento

En los últimos años el dominio europeo del Real Madrid no se ha limitado a la Champions League. Los blancos han triunfado sobre el terreno de juego, pero también en los despachos, sobre todo respecto a su máximo rival. Y es que el club blanco le ha ganado la partida al Barça en multitud de operaciones de captación de jóvenes talentos.

Hubo un día en el que futbolista como Marco Asensio (Mallorca), Dani Ceballos (Betis), Jesús Vallejo (Zaragoza), Brahím Díaz (Manchester City), Martin Odegaard, Rodrygo Goes (Santos) o Vinicius Jr (Flamengo) no estaban en la nómina del Real Madrid y nunca habían vestido la elástica blanca. Jugadores que antes de firmar por el conjunto blanco estaban en la agenda del Barça como grandes apuestas de futuro, que finalmente no se llegaron a concretar.

El último de ellos ha sido el caso de Takefusa Kubo, el apodado como el 'Messi japonés'. El Real Madrid anunciaba ayer su fichaje para reforzar la plantilla del Castilla. Una operación en la que se volvía a adelantar al Barça, que ya tuvo al jugador en su cantera cuando era niño y que buscaba su vuelta a la Ciudad Condal este verano.

Asensio

El caso de Marco es el más llamativo de todos por el nivel que ha llegado a alcanzar el atacante. Una joya que el Madrid consiguió de forma rápida e intuitiva, adelantándose al Barça en un fichaje que será recordado durante años. Y es que los azulgranas seguían al balear cuando empezó a deslumbrar al fútbol español desde las filas del Mallorca. Finalmente, los blancos ficharon a Asensio por 4,5 millones de euros; una cifra ínfima respecto al valor que podría alcanzar ahora (60 millones según Transfermarkt).

Ceballos

Otra operación similar a la de Asensio. Tuvo lugar en 2017, una época en la que Madrid y Barça buscaban recambios de futuro para el centro del campo. En la Ciudad Condal, Xavi e Iniesta dejaban el club y los azulgranas buscaban jugadores de proyección para estas posiciones, fijando su atención en Ceballos, pero el Real Madrid se adelantó a los catalanes y cerró a Ceballos por 16,5 millones de euros.

Vinicius

Tras la salida de Neymar de Brasil, el mercado brasileño había centrado la atención de los grandes clubes en materia de jóvenes promesas. Es así como se descubrió a Vinicius, que durante el Sudamericano Sub-17 estuvo en la agenda del Barça como objetivo para ese verano. Una operación que no se dio, ya que el Madrid cerró su traspaso en 2018 por 45 millones de euros, teniendo ahora un valor que alcanza los 70 (transfermarkt). Además, a posteriori el brasileño llegó a reconocer que "no" hubiera llevado "la camiseta del Barça".

Vallejo

Cuando Vallejo deslumbró al fútbol español en el Zaragoza, numerosos clubes veían en él una opción de futuro para sus plantillas. Algo que hizo que Real Madrid y Barça tantearan al central como recambio defensivo para sus plantillas, aunque fueron los blancos los que se llevaron el gato al agua al cerrar el fichaje del zaguero por apenas 5 millones de euros en 2015.

Brahím

Brahím Díaz es uno de los casos más talentosos del fútbol español. Joya predilecta de Guardiola en el Manchester City, recaló en el Real Madrid en enero de 2019 por tan solo 17 millones de euros. Una operación que el Barça nunca pudo concretar, a pesar de haberse interesado en el jugador desde que este militaba en las categorías inferiores del Málaga de niño, llegando a pronunciarse incluso como hincha azulgrana.

Rodrygo

Tras la eclosión de Vinicius y Neymar, la atención mediática que recibía el Brasileirao era aún mayor. Es así como apareció Rodrygo Goes en la órbita de Barça y Madrid, aunque nuevamente los blancos se adelantaron en la operación desembolsando 45 millones por el atacante. Nick Arcuri, agente del brasileño, llegó a revelar el interés azulgrana: "El Barça quiso fichar a Rodrygo, pero él ama al Real Madrid...”.

Odegaard

Cuando el Real Madrid cerró el fichaje de Odegaard para su filial (3 millones) en 2015, coon tan solo 16 años, el mundo del fútbol quedó eclipsado. El futbolista era uno de los mayores talentos que emergía del Europa en los últimos años y, aunque el jugador no ha conseguido asentarse aún en el fútbol español, viéndose obligado a emigrar fuera para continuar formándose cedido (Heerenveen y Vitesse), en esos años todos anhelaban su fichaje. Kent Karlsen, en calidad de agente, y el padre del futbolista, llegaron a reconocer en 2014 que el Barça les invitó a conocer 'La Masía' ante el interés en su fichaje.

